Autoridades de Tamaulipas señalaron que los cuerpos hallados en un predio en Reynosa corresponden a los cinco miembros del grupo musical Fugitivo, quienes estaba reportados como desaparecidos desde el 25 de mayo, hecho por el cual hay nueve detenidos, presuntos miembros del Cártel del Golfo.

La información fue dada a conocer por el Fiscal Irving Barrios Mojica, acompañado del Secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, luego de que horas antes la Vocería de Seguridad informara del hallazgo de los cadáveres.

Tras la breve rueda de prensa de los funcionarios, familiares de los integrantes del conjunto musical señalaron que a ellos no tenían confirmación directa de la Fiscalía de que los cadáveres hallados fueran de sus seres queridos.

Las víctimas son Francisco Xavier Vázquez Osorio, de 20 años; Nemesio Antonio Durán Rodríguez, de 40 años; Livan Edyberto Solís de la Rosa, 27 años; Víctor Manuel Garza Cervantes, 21 años; y José Francisco Morales Martínez, de 23 años.

De acuerdo con la cronología del Fiscal, los integrantes del Grupo Fugitivo fueron privados de la libertad alrededor de las 22:00 horas del 25 de mayo, cuando se dirigían a una presentación privada en la colonia Riveras de Rancho en Reynosa.

Al dejar de tener comunicación con ellos fue que las familias procedieron a hacer la denuncia por desaparición, por lo que autoridades estatales y federales desplegaron un amplio operativo de búsqueda, mientras que familiares, amigos y colegas de las víctimas realizaron una serie de protestas para exigir su localización.

El martes 27, la Fiscalía de Tamaulipas encontró la camioneta modelo Denali color negra de la agrupación norteña y, hasta ese momento, no se reportó el hallazgo de la traila, donde guardaban los instrumentos y el equipo de sonido. Mientras que este jueves se dio a conocer el hallazgo de cinco cuerpos, que más tarde se confirmaría que corresponden a ellos.

Al hacer revisión de cámaras de vigilancia se pudo establecer que tras el secuestro, los músicos fueron llevados a un predio en las inmediaciones de la colonia Aquiles Serdán y existen “elementos que permiten presumir que es el lugar donde desafortunadamente fueron privados de la vida”, detalló la Fiscalía.

Como parte de estas acciones de búsqueda se logró la detención de nueve individuos como presuntos responsables, quienes fueron señalados de pertenecer a una célula criminal del Cártel del Golfo que opera en Reynosa. Se les decomisaron nueve armas y dos vehículos.

Casi a la par del anunció de la Fiscalía, familiares de los músicos señalaron que la dependencia no se ha acercado a informarles sobre la confirmación de la identidad de los cadáveres.

“Ellos con nosotros no se han manifestado no nos han dicho nada, nos están diciendo que nuestros hijos ya están muertos (...) nosotros seguimos en la búsqueda, ¿quiero saber porqué dicen que mi hijo está muerto? No tienen ni ADN”, dijo una de ellas en entrevista conjunta con otros familiares para el medio Hora Cero.

Actualmente en Tamaulipas, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, hay 13 mil 470 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas.

Entre enero y abril de este año en la entidad hubo 81 homicidios dolosos, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.