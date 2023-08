El Presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó a Luis María Aguilar Morales, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo de resolver de forma rápida que no se distribuyeran los libros de texto para el ciclo escolar 2023-2024, elaborados por la SEP, en Chihuahua y Coahuila, pero tardar 8 meses, respecto al adeudo que Elektra tenía por 2 mil 636 millones de pesos, de un crédito fiscal derivado de deducciones ilegales en el Impuesto sobre la Renta (ISR), aplicadas en la declaración del ejercicio de 2006.

Preguntó para quién trabajaba el Ministro Aguilar Morales, a quien también acusó de conservador, retrógrada y de no ser un buen juez.

”Se le envía a Aguilar y dos días después lo resuelve Aguilar, paralizando la entrega de libros. Se llevó una semana, cinco días hábiles. Bueno, pero ya encarrerado, viene la de Coahuila, igual, le llega a la presidenta el 16, miércoles, el viernes se le asigna al mismo, y este 21 es lunes, ya resuelve que no se entreguen los libros en Coahuila”, afirmó.

”La solicitud la hizo el Gobernador de Coahuila que ya se va, pero está aspirando a otro cargo. ¿Cuántos días se llevó? Tres días hábiles, tres días hábiles. Ayer el Procurador Fiscal, [Félix] Arturo Medina [Padilla], denunció que este mismo ministro tiene desde hace ocho meses en sus manos, ocho meses, un expediente en donde hay una empresa que le debe a la hacienda pública, o que está en litigio, la hacienda pública sostiene desde hace 13 años que empezaron estos juicios, que tiene que pagar 25 mil millones de pesos, 25 mil millones de pesos y lleva ocho meses guardado el expediente en el escritorio, en la gaveta del escritorio del ministro Luis María Aguilar Morales”, se quejó López Obrador.

”¿Para quién trabaja el ministro? ¿Le importa que los niños tengan libros, que tengan libros de texto? ¿Está pensando él que si se quedan sin libros los niños sus padres no tienen para comprar libros? ¿Está pensando de que todos los libros son buenos, que los libros no se pueden prohibir, mucho menos destruir? ¿Ya leyó los libros o él cree que son libros para inyectar el comunismo? No, no, él no cree eso. Él tiene un pensamiento conservador, retrógrada, está en contra de nosotros, en contra de la transformación, pero no es un buen juez”, señaló.

Félix Arturo Medina Padilla, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, anunció, el 22 de agosto de 2023, que el Gobierno Federal presentaría una queja en contra de Luis María Aguilar Morales, Ministro de la SCJN, por supuestamente haber sido omiso en la resolución del caso de una empresa -de la cual no dijo el nombre-, misma que no había pagado impuestos por más de 25 mil millones de pesos, desde hace 13 años.

El diario Reforma publicó, el 22 de agosto de 2023, que el Gobierno Federal entró en pugna con la empresa Elektra, propiedad del magnate regiomontano Ricardo Salinas Pliego, por adeudos fiscales que superan los 25 mil millones de pesos.

”Sí se va a presentar [la queja contra Aguilar Morales], no, ya se presentó ayer, sí, hoy, hoy, para que los ministros traten este asunto [...] Fíjense que en el primero de los casos y en el segundo, se cumple el principio de impartición de justicia pronta y expedita, nada más que acá [el caso de Elektra] no, es distinto”, sentenció el político tabasqueño.

Luis María Aguilar Morales, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, suspendió, el 21 de agosto de 2023, la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos en el estado de Coahuila. Antes lo había hecho para Chihuahua.

El Ministro detalló en su resolución las reglas que fijaba la Ley General de Educación (LGE) para la elaboración de los planes y programas de estudio, así como de los libros de texto, mismas que según los estados inconformes no fueron cumplidas ni por la SEP Federal, ni por la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG).

”El interés superior de los niños, niñas y adolescentes debe considerarse para la elaboración de las normas y la aplicación de los planes y programas de estudio; asimismo, se debe garantizar la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, de diversos sectores de la sociedad, así como de especialistas en educación, salud, cultura, entre otros”, explicó Aguilar Morales.

”Se concede la suspensión para el único efecto de que no se distribuyan los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024 hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto, en el que se verificará que se hayan observado los procedimientos legales respectivos para la determinación de los planes y programas de estudio, establecidos en la LGE”, ordenó el ministro de la SCJN.

Valeriano Valdés Cabello, titular de la Consejería Jurídica del Gobierno de Coahuila, interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 16 de agosto de 2023, una controversia constitucional para frenar la distribución de los libros de texto gratuitos, para el ciclo escolar 2023-2024, elaborados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) Federal.

En la controversia constitucional presentada por el Gobierno coahuilense -cuyo titular es Miguel Ángel Riquelme Solís, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI)-, se reclaman actos de elaboración, edición, impresión y distribución de los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024, ante la incertidumbre que se había generado en la opinión pública el contenido de dichos materiales educativos.