Sanjuana Martínez cuestionó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en su comunicado no se aclare nada para que sirva para negar o considerar falso todo lo que ha publicado sobre el caso de los “moches” en el proceso de liquidación de los trabajadores de Notimex.

“Sorprende que la nota aclaratoria de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) no aclare nada y que sirva para negar y considerar falso todo lo que he publicado. Su desmentido era previsible, porque los sobornos o los intentos de soborno, como en este caso, no se firman bajo notario, ni tampoco se emite factura o documento alguno como prueba. Es la credibilidad de las personas la que sostiene los dichos y finalmente es la opinión pública la que decide a quién creer”, señaló Martínez.

Añadió que ella ya está fuera del Gobierno y que sí fue leal, pero a sus principios.

“El presidente @lopezobrador_ siempre defiende a sus funcionarios. Yo ya estoy fuera del gobierno. Fui leal, pero mi lealtad a mis principios y a los mexicanos es primero. Aquí les dejo mi respuesta a la carta aclaratoria de la @STPS_mx no más corrupción”, escribió.

La periodista anexó una respuesta a la nota aclaratoria de la STPS, en donde señala que la dependencia no ha ofrecido información necesaria para procesar sus indemnizaciones.

“Hoy en día, la STPS nos sigue negando de manera reiterada los cálculos y solo nos ofrece los totales de las mismas, algo que vulnera nuestros derechos laborales y que además resulta vergonzoso. Debo añadir que durante los últimos tres meses, las cantidades que siempre estuvieron seguras y autorizadas, según nos dijo el director jurídico de la dependencia, José Luis Sánchez Cuazitl, fueron las indemnizaciones de los huelguistas con una bolsa de 256 millones de pesos”, enfatizó la periodista.

Señaló como indigno el trato recibido por los funcionarios al personal activo de Notimex.

“En las mesas había empleados de la Junta de Conciliación y Arbitraje, la STPS, la Secretaría de Gobernación y del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y todos abogaban por los derechos de los huelguistas. Nunca fueron consideradas nuestras opiniones, ni mucho menos fueron permitidas aportaciones para el decreto o las bases del mismo que siempre se negaron a mostrarnos. Nos invitaban por cortesía o para cumplir. De hecho, finalmente pudimos ver el decreto luego de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Debo decir que, lamentablemente siempre nos trataron como trabajadores de segunda clase”, abundó la periodista.

En el anexo insistió sobre el “moche” solicitado por la STPS que sería destinado a la campaña de Claudia Sheinbaum.

“Reitero que la cantidad total de lo solicitado por nosotros (150 millones de pesos) fue aparentemente aceptada, pero bajo la condición de entregar el 20 por ciento a la campaña de Claudia Sheinbaum, algo inaceptable e ilegal. Esto fue solicitado en varias ocasiones, no solamente por Sánchez Cuazitl al ex director administrativo de Notimex, Carlos Peñaloza Martínez, sino también por sus colaboradores a nuestro equipo”, detalló.

Informó sobre la venganza de los funcionarios tras negarse a entregar los “moches”.

“Cuando nos negamos, la venganza fue inmediata y autorizaron solamente 15 millones para los 63 trabajadores, una cantidad irrisoria que deja en claro que en todo este proceso, los beneficiados y protegidos de la institución primero a cargo de Luisa María Alcalde y ahora de Marath Bolaños, siempre fueron los sindicalistas, asesorados por el padre de la secretaria, Arturo Alcalde, en claro conflicto de interés. Nada dice la nota aclaratoria sobre el segundo intento de soborno que la STPS intentó conmigo ofreciéndome 11 millones de pesos para que traicionara a mi equipo. Seguramente no me conocían”, detalló.

Escribió que la gratitud expresada por la STPS y Gobernación a nuestros servicios prestados en la defensa del patrimonio de la nación, fue nula.

“Peor aún, se han esforzado en demostrar que fuimos responsables de no solucionar la huelga, cuando era imposible hacerlo debido al conflicto de interés que existió desde el principio con la intromisión del padre de la secretaria, Luisa María Alcalde. Por eso, resulta lamentable que en la última conferencia de prensa del sindicato, Sanchez Cuazitl se mimetizara con ellos, a tal grado de sentarse al lado de la ex lideresa para llorar con ella por la extinción de la agencia y sobarle la espalda. Más claro ni el agua”, insistió la periodista.