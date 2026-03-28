Dan de baja 547 cuentas de redes sociales de grupos criminales usadas para reclutamiento de jóvenes, informa Segob

Un total de 547 cuentas de redes sociales que estaban siendo usadas por organizaciones delictivas para contactar a jóvenes fueron dadas de baja y 725 permanecen bajo investigación y seguimiento, informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Como parte de las acciones del Gabinete de Seguridad, entre octubre de 2024 y marzo de 2026, la funcionaria federal informó que también fueron cumplimentadas 286 órdenes de aprehensión relacionadas con el delito de desaparición de personas.

“Además, se impulsan campañas de prevención, especialmente contra la trata de personas, la desaparición de niñas, niños y adolescentes, porque en este proceso entendemos que la prevención es igual de importante”.

“Ante la desaparición de una persona, no esperen ningún plazo. Hay que reportar inmediatamente a los números de la Comisión Nacional de Búsqueda“, señaló durante la presentación de los registros de personas desaparecidas en México.

El pasado 13 de marzo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fueron bloqueados 180 sitios en páginas de internet y aplicaciones usados para el reclutamiento del crimen organizado.