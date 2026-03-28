Dan de baja 547 cuentas de redes sociales de grupos criminales usadas para reclutamiento de jóvenes, informa Segob

Un total de 547 cuentas de redes sociales que estaban siendo usadas por organizaciones delictivas para contactar a jóvenes fueron dadas de baja y 725 permanecen bajo investigación y seguimiento, informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
Como parte de las acciones del Gabinete de Seguridad, entre octubre de 2024 y marzo de 2026, la funcionaria federal informó que también fueron cumplimentadas 286 órdenes de aprehensión relacionadas con el delito de desaparición de personas.
“Además, se impulsan campañas de prevención, especialmente contra la trata de personas, la desaparición de niñas, niños y adolescentes, porque en este proceso entendemos que la prevención es igual de importante”.
“Ante la desaparición de una persona, no esperen ningún plazo. Hay que reportar inmediatamente a los números de la Comisión Nacional de Búsqueda“, señaló durante la presentación de los registros de personas desaparecidas en México.
El pasado 13 de marzo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fueron bloqueados 180 sitios en páginas de internet y aplicaciones usados para el reclutamiento del crimen organizado.
“A través del Centro Nacional de Inteligencia y la Policía Cibernética, que depende de la Guardia Nacional, se han bajado más de 180 sitios en diferentes páginas de internet y diferentes aplicaciones, pero más enfocadas al reclutamiento”, dijo.
Analizan casos de presunto reclutamiento
La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó en conferencia matutina que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) se encuentra trabajando en casos de presunto reclutamiento forzado o voluntario de personas que se encuentran reportadas como desaparecidas, por parte del crimen organizado.
Indicó que la CNB está haciendo uso de un “análisis de contexto” para determinar si la desaparición de algún menor, joven, adulto o mujer se encuentra relacionada con este delito. Sin embargo, insistió en que las fiscalías estatales tienen mayores elementos para poder lleva a cabo una investigación.
“Por eso es muy importante que se abra la carpeta de investigación, porque ahí se ubica el lugar, el análisis de contexto, porque también la Comisión Nacional de Búsqueda con los nuevos expertos está trabajando en estos casos, donde presuntamente pudo haber un reclutamiento”.
“La familia puede decir: ‘Esta persona que desapareció desde hace un tiempo se llevaba con estas personas o fue desaparecido en este lugar, porque iba a dirigirse a este lugar en donde hay más delincuencia‘, a eso se refiere el análisis de contexto”, agregó.