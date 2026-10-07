$!Dan fuerte golpe a la piratería en Tepito; aseguran 9 mil 018 piezas, con un valor estimado de 1 millón 911 mil 550 pesos

MÉXICO._ La Secretaría de Economía a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), con el apoyo de autoridades de seguridad, llevó a cabo este 7 de octubre un operativo simultáneo en cuatro establecimientos de Tepito, donde se aseguraron 9 mil 018 piezas de mercancía presuntamente infractora de derechos de propiedad industrial.

Las acciones se originaron a partir de una denuncia anónima relacionada con la posible comercialización de ropa deportiva resuntamente infractora. En atención a esta información, el Instituto emitió las órdenes de inspección correspondientes para verificar los productos comercializados en los establecimientos señalados.

El operativo forma parte de la estrategia “Operación Limpieza” y comprendió cuatro visitas de inspección en los domicilios Aztecas 50, Aztecas 58, Aztecas 62 y Granaditas 30, ubicados en la colonia Morelos, en la Ciudad de México.

Durante las inspecciones se aseguraron playeras, shorts, mochilas, sudaderas, chamarras y conjuntos deportivos relacionados con las marcas FIFA, Nike, Adidas, Pirma, Reebok, New Balance, Puma, Jordan y Under Armour, entre otras.

El valor estimado total de la mercancía asciende a 1 millón 911 mil 550 pesos.

En Granaditas 30 se aseguraron 5 mil 910 piezas, con un valor estimado de 1 millón 160 mil 400 pesos; en Aztecas 50, mil 162 piezas, valuadas en 174 mil 300 pesos; en Aztecas 58, 774 piezas, con un valor de 232 mil 200 pesos; y en Aztecas 62, mil 172 piezas, valuadas en 344 mil 650 pesos.

Para la ejecución del operativo participaron 40 inspectores del IMPI.

Asimismo, se contó con el apoyo y acompañamiento de elementos de la Dirección de Combate a la Violencia de la Policía Metropolitana y de la Secretaría de Marina, quienes brindaron seguridad durante el desarrollo de las acciones.

El director general del Instituto, Vidal Llerenas Morales destacó que el aseguramiento de estos productos contribuye a impedir que mercancía presuntamente infractora continúe comercializándose y afecte los derechos de quienes cuentan con marcas protegidas en México.

Asimismo, el combate a la comercialización de mercancía apócrifa busca evitar que las personas consumidoras sean inducidas a error respecto del origen y la autenticidad de los productos que adquieren.

El IMPI dará seguimiento a los procedimientos administrativos correspondientes para determinar las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que resulten procedentes.

La Secretaría de Economía a través del IMPI continuará fortaleciendo la coordinación con las autoridades competentes para proteger los derechos de propiedad industrial, respaldar el comercio formal y combatir la distribución y venta de productos apócrifos.