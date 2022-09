Dan último adiós a Heidi, la menor que murió por una bala perdida del Ejército en Tamaulipas

MÉXICO._ Heidi Mariana, la menor de cuatro años que murió luego de recibir el impacto de una bala perdida en la cabeza en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por parte de elementos del Ejército, fue despedida el sábado por sus familiares y amigos.

El funeral se llevó a cabo en el municipio fronterizo, en donde más de una decena de arreglos florales rodeaban el féretro. Más tarde se realizó el sepelio en el panteón Jardín de los Ángeles.

Cristina Aracely Pérez Rodríguez, madre de la menor de edad, agradeció la presencia de todos, así como su apoyo y exigió al Presidente Andrés Manuel López Obrador que se haga justicia.

“Que por favor escuche, que haga justicia. Él también es padre, es abuelo y no creo que sienta el dolor que yo estoy sintiendo, pero espero me comprenda y me pueda ayudar”, dijo la madre.

“Quiero justicia y no voy a descansar hasta tenerla. Era mi bebé, ella no hizo nada malo en esta vida. Ella vino a dar mucho amor y mucha alegría. Lo pido por mí y su hermanito que está sufriendo mucho”, añadió.

Aracely Pérez Rodríguez aseguró que buscará que los responsables de la muerte de su hija sean presentados ante un tribunal para que sean castigados.

Heidi Mariana Pérez Rodríguez murió el 31 de agosto durante la noche en la Avenida 20 de Noviembre, entre las calles González y Doctor Mier, de la Colonia Victoria, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, mientras el personal de la Sedena llevaba a cabo la persecución de un vehículo de civiles.

La abuela de la menor, Adriana Aracely Rodríguez Guerra, informó que ella acompañaba a la niña junto con Griselda Saavedra, madrastra de Heidi Mariana, y su hermano Kevin, cuando los elementos de la Sedena dispararon con intenciones de detener al mencionado vehículo que seguían, aunque “sin importarles la presencia de otros conductores y vecinos del sector ajenos a los hechos”.

Como consecuencia del uso de la fuerza letal por elementos de la Sedena, una bala impactó en la cabeza de Heidi Mariana, quien murió al instante, según le informaron médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a la familia de la menor cuando la llevaron a un hospital de dicho organismo.

Los vehículos de uso militar identificados durante lo ocurrido fueron una unidad blindada con número económico 0919071; así como las camionetas tipo pick-up con números 0919340 y 091933.

Ante los hechos el 2 de septiembre, el Presidente López Obrador prometió a los familiares de Heidi Mariana que se llevará la investigación pertinente para castigar a los culpables.

El mandatario dijo durante su rueda de prensa matutina que el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, ordenó inmediatamente la investigación en el momento en que se tuvo la notificación del suceso.

“Se va a castigar a los responsables y desde luego que les mando mi abrazo a los familiares de la niña, y decirles que no hay impunidad para nadie”, agregó.