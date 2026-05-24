Daniel Garay, empresario sinaloense, desaparece en Guadalajara

El empresario sinaloense Daniel Garay Tanamachi, de 44 años, fue reportado como desaparecido en Guadalajara, Jalisco, luego de ser visto por última vez en la zona del Country Club, hecho que ya es investigado por autoridades estatales y federales.

De acuerdo con reportes periodísticos, el empresario fue visto por última vez el pasado 17 de mayo tras salir de una convivencia familiar y regresar posteriormente a su domicilio, ubicado en dicha zona residencial de Guadalajara.

Según testimonios recabados por familiares, Garay Tanamachi habría recibido a una persona en su departamento que presuntamente se hizo pasar por un posible cliente.

Posteriormente, ambos habrían salido del inmueble a bordo del vehículo del propio empresario, momento en el que se perdió contacto con él.

Las cámaras de seguridad del edificio habrían registrado sus últimos movimientos dentro del complejo habitacional.

Familiares del empresario señalaron a medios de comunicación que existe la posiblidad de un secuestro, luego de que se reportó la recepción de mensajes en los que se exigía dinero a cambio de supuesta “ayuda” relacionada con un proyecto de inversión.

Garay Tanamachi es originario de Sinaloa y se dedica a la importación y comercialización de productos, además de ser identificado en medios empresariales como pionero en el desarrollo de proyectos relacionados con pasto sintético.

Por su desaparición ya cuenta con una ficha emitida por la Comisión Nacional de Búsqueda, mientras que la Fiscalía de Jalisco mantiene abierta la investigación.

Hasta el momento, no se ha informado sobre avances oficiales en la localización del empresario.