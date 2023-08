Dante Delgado Rannauro, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, acusó, la madrugada de este jueves, sin decir nombres, que los liderazgos del partido en Jalisco fueron amenazados para expresar su apoyo al Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, a través de un desplegado.

“No he dejado de recibir mensajes de liderazgos y actores políticos de nuestro Movimiento en Jalisco. Resulta que, al más puro estilo de la vieja política, se publicó un desplegado con sus firmas sin haberlos enterado del contenido del mismo”, dijo el coordinador del grupo parlamentario de MC en el Senado de la República, en una serie de publicaciones realizados redes sociales.

“A ellos y a quienes están siendo objeto de chantajes y amenazas para esta y futuras acciones, les pido que no se mortifiquen: cuentan con Movimiento Ciudadano. Somos el vehículo para derrotar a la política tradicional y lo seguiremos siendo gracias a quienes han entendido que son más importantes las personas que los partidos”, señaló.

“La polarización no es el camino, ni para el País ni para nuestro movimiento. El 2024 nos está poniendo a prueba a todos. Aquí habrá sensatez y se tomarán las mejores decisiones para el beneficio de Jalisco y de México”, finalizó.

El 11 de agosto de 2023, los principales militantes de MC sostuvieron una mesa de diálogo para definir la postura de dicho partido en las elecciones presidenciales de 2024.

Sin embargo, tres días después del encuentro, Delgado Rannauro declaró que Movimiento Ciudadano postularía un candidato propio, ello a pesar de que Alfaro Ramírez había propuesto explorar la posibilidad de hacer alianza con el Frente Amplio por México.

Un día antes, el Gobernador de Jalisco señaló que la dirigencia nacional de Movimiento Nacional no tenía rumbo claro, con toma de decisiones de forma unilateral y con información errónea de cara a las elecciones del 2024.

“Yo ya no tengo interés de participar en un proyecto que no entiendo, que se construye de manera unilateral, y que simple y sencillamente nos quiere someter a todos a la voluntad de quienes coordinan el partido a nivel nacional [...] No quiero pelear ni disputar nada, que ellos tomen sus decisiones y que tengan suerte”, indicó.

El 23 de agosto, en un desplegado firmado por un total de 87 alcaldes, funcionarios y legisladores jaliscienses, respaldaron a Alfaro Ramírez, además de que se quejaron de las decisiones que se tomaban desde una oficina en la Ciudad de México, que se ignoraba la postura de Jalisco, además de que no seguirían en un proyecto que afectara y minimizara a dicha entidad.

“Que quede claro, este movimiento se la juega con el gobernador Enrique Alfaro y por Jalisco. A donde vayamos, caminaremos juntos [...] Decimos alto y claro: respaldamos, entendemos y compartimos la legítima posición adoptada por Enrique Alfaro. No podemos normalizar nuestra presencia en un proyecto político que ha decidido minimizar a Jalisco”, expresaron en su pronunciamiento.

“No podemos aceptar que nuestra opinión sobre el futuro de nuestro movimiento sea ignorada sistemáticamente. No podemos permitir que desde una oficina de la Ciudad de México se quiera imponer una visión que no compartimos”, dice el texto, difundido en las diversas redes sociales de la dirigencia estatal del partido.

“Este proyecto que hemos formado mujeres y hombres libres de Jalisco no le pertenece a nadie [...] Por ello, seguirá caminando con quien se comprometa a respetar y cuidar los intereses de Jalisco”, reclamaron.

Entre ellos, los senadores Verónica Delgadillo García y José Clemente Castañeda Hoeflich, por 12 diputados federales, 16 diputados locales y 57 alcaldes, entre ellos Jesús Pablo Lemus Navarro, de Guadalajara; Salvador Zamora Zamora, de Tlajomulco; y Juan José Frangie Saade, de Zapopan.

“Enrique Alfaro Ramírez es un hombre y un alcalde ejemplar. Construyó en Tlajomulco y Guadalajara #BuenosGobiernos: transparentes, austeros y democráticos. No me queda duda que como Gobernador hará un trabajo excepcional de la mano de los alcaldes y legisladores de Movimiento Ciudadano. Ya comienza el camino de #Refundación de Jalisco”, escribió Delgado Rannauro en 2018, en su cuenta de Facebook, en la cual adjuntó una fotografía levantando la mano de Alfaro Ramírez.