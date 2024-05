¡No me quiero morir, no me quiero morir!, se escucha decir a Dante Emiliano, un niño de 12 años que murió tras recibir varios impactos de bala en Paraíso, Tabasco.

La muerte del menor fue confirmada por Carlos Castillejos, vocero del gobierno de Tabasco.

“En relación al fallecimiento del adolescente baleado el día de ayer, en el municipio de Paraíso, se informa que personal de alto nivel de la @FGETabasco se encuentra en dicho lugar y siguen varias líneas de investigación. Al terminar las investigaciones se informará debidamente”, escribió Castillejos en su cuenta de X.

Dante Emiliano fue atacado el pasado 21 de mayo, en la calle y a plena luz del día. En un video que se ha difundido en redes sociales, se ve al menor tratando de ser auxiliado por algunas personas. Se cubre la herida y grita que le falta el aire.

De acuerdo con información de Reforma, el adolescente se encontraba en casa de su abuela, ubicada en la calle 8 de octubre y 5 de mayo. Por la tarde salió del domicilio y un testigo entrevistado por el medio, dijo que a Dante lo intentaron secuestrar, por lo que al resistirse, la otra persona le disparó.

El menor de edad fue auxiliado por la Policía Municipal y posteriormente los paramédicos lo llevaron al hospital donde perdió la vida.

Tras los hechos, el ayuntamiento de Paraíso solicitó mejorar la estrategia de seguridad para salvaguardar la vida de los ciudadanos.

“Desde la Mesa de Seguridad que se realiza en el municipio de Comalcalco, el Secretario del Ayuntamiento, Jorge Luis Lara Giorgana y el encargado de la Dirección de Seguridad Pública, Eliud Santos Córdova, a nombre del Gobierno Municipal de Paraíso, han repudiado los últimos acontecimientos que han dejado víctimas mortales, por lo que se ha solicitado a los gobiernos federal y estatal redoblar las estrategias de inteligencia y seguridad para salvaguardar a nuestra sociedad; así como priorizar las investigaciones que permitan dar con los responsables para recibir el castigo de la ley”, se lee en la publicación de redes sociales.

“Existe información conseguida a través de videograbaciones y testimonios con los que se puede avanzar en las investigaciones. Además, se han obtenido otros indicios importantes que, de igual manera, están bajo análisis para integrarlos a la carpeta de investigación iniciada por el delito de homicidio”, informó la Fiscalía del Estado mediante un comunicado.

No hay detenidos.