Dante Delgado Rannauro, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, publicó una segunda “carta abierta al pueblo de México”, donde enumeró un total de 10 razones para competir solos en las elecciones de 2024, ya que, según aseguró, que sumarse a la alianza con el PRI, PAN y PRD, sería “hacerle el juego a Morena y al Presidente”.

“Sumarse a una alianza es hacerle el juego a Morena y al Presidente. Ni los votantes de Morena ni los indecisos quieren votar por la vieja política. Somos la única fuerza que le puede competir el cambio a Morena y, por lo tanto, los únicos que le podemos quitar votos. Ir en alianza con la vieja política es regalarle votos al régimen y ayudarle a ganar la Presidencia y mantener la mayoría en el Congreso. No vamos a permitir que eso suceda”, indicó.

“La elección del 2024 no se trata de elegir entre las dos alianzas que representan pasado. No se puede impulsar un cambio real recorriendo el mismo camino, con los mismos partidos y con los mismos personajes que ya le fallaron al País una y otra vez”, enfatizó.

Delgado Rannauro sostuvo que desde hace dos años anunció que el País tenía derecho a una alternativa que planteara soluciones distintas a las problemáticas nacionales, ya que señaló que México no estaba obligado entre “los que le fallaron a los mexicanos y los que prometieron cambiar la historia, solo para repetirla”. Asimismo, afirmó que MC era la única alternativa de futuro, por lo que se encontraban entre “los ataques del PRIAN y los juegos perversos del Presidente”.

“El 2024 nos va a poner a prueba a todos y les aseguro que este Movimiento no va a traicionar a México. No vamos a traicionar nuestros principios. No vamos a traicionar nuestra palabra. No existe una sola razón para sumarnos a una alianza de impresentables y condenada al fracaso [...] No nos preocupa, porque nuestra única responsabilidad es con México. Por eso escribo esta carta, para exponer las razones por las que competiremos solos en el próximo proceso electoral”, agregó.

Señaló que no se unirían al PAN y PRI porque representaban la corrupción e impunidad. “Son el [Fondo Bancario de Protección al Ahorro] Fobaproa, la crisis política del 2006, la Estela de Luz y la Casa Blanca [...] el autoritarismo y la represión [...] son la matanza del 68, Acteal, Ayotzinapa”, dijo.

“Son ineficiencia, irresponsabilidad, son la absurda guerra contra el narco, los que desataron la violencia y la barbarie. Son pasado, el origen del viejo régimen, de la vieja política. Son, repito, los principales responsables de la tragedia en la que está hundido nuestro País”, insistió Delgado Rannauro.

Subrayó que el País luchó por décadas para “sacar al PRIAN”, por lo que no ayudarían a que dichos partidos regresen al poder, los cuales ya lograron derrotar en Jalisco, Nuevo León y Campeche.

“Traerlos de regreso, sería traicionar al País, traicionar a quienes han confiado en nosotros, traicionarnos nosotros mismos. Movimiento Ciudadano no convocó a los ciudadanos a cambiar la historia, para luego traicionarlos pidiéndoles que la repitan”, enfatizó.

Aunado a lo anterior, puntualizó que la alianza de PAN, PRI y PRD estaba condenada al fracaso, ya que dijo, no se podía construir futuro con los partidos que mayor rechazo generaban en la sociedad y que eran, para los mexicanos, sinónimo de corrupción.

“Sería ingenuo pensar que se puede construir un proyecto ganador con los partidos que perdieron 23 gubernaturas en los últimos años. El PRIAN ganaba desde el poder y ahora, sin poder, no van a poder y van a perder”, abundó Delgado Rannauro, quien también recordó que en la elección presidencial de 2018, cuando fueron en alianza con el PAN y el PRD, escucharon la voz “por una unión de membretes”, con la cual “las consecuencias fueron funestas”.

También argumentó que llevaron a la Cámara de Diputados y Senadores a legisladores de otros partidos que terminaron “entregándose al Presidente y apoyando sus reformas más retrógradas”, con lo que afirmó, MC tuvo uno de los peores resultados electorales en su historia, perdieron su identidad y la confianza de la gente.

Por otra parte, expuso que desde lo local se le podía ganar a Morena, como en Jalisco, Nuevo León y Campeche, por lo que cuestionó: “¿Para qué entregar todo el potencial de este Movimiento a los partidos del pasado y destruir el vehículo con el que podemos seguir luchando por nuestro País?”

Delgado Rannauro puntualizó que su nueva generación estaba conformada por el Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas; el Gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, e incluso su esposa, Mariana Rodríguez Cantú; el Alcalde de Guadalajara, Juan Pablo Lemus Navarro, entre otros.

“La alianza del PRIAN es una medida desesperada para recuperar el poder. Tres de cada cuatro personas en este país rechazan su alianza. El PRI es la marca con mayor rechazo y la alianza se convirtió en su única oportunidad de sobrevivir. El PAN tuvo su oportunidad, ya gobernó y lo hizo mal. Para dos de cada tres mexicanos, un hipotético triunfo de esta alianza sería lo peor que le podría pasar a México”, insistió.

Afirmó que Movimiento Ciudadano siempre ganaba sin alianzas y recordó que en el 2018 ganaron Jalisco de forma contundente; además de que en el 2021 García Sepúlveda arrancó en cuarto lugar y ganó por casi 10 puntos la gubernatura de Nuevo León; entre otros escenarios electorales.

“México considera a Movimiento Ciudadano como alternativa de futuro. Las encuestas confirman que una gran mayoría de mexicanos están en contra de que nos unamos a las alianzas de la vieja política. Además, 6 de cada 10 personas nos consideran la única opción política distinta a los partidos del pasado. Si nos unimos a una alianza, dejamos a México sin opciones”, enfatizó.

Afirmó que Movimiento Ciudadano era una fuerza política con altos niveles de aprobación, la que menos rechazo generaba en todo el País, que tenía personajes nuevos, jóvenes, preparados, una agenda progresista y los mejores gobiernos.

“El único dilema que existe es si van a seguir atacando a la única opción que puede ganarle a Morena en el 2024, el 2027 y el 2030”, dijo.

“Tengo 72 años, más de 50 dedicado a construir un mejor País, hoy quisiera estar en mi casa, con mi esposa, con mis hijos y mis nietos, pero mi sentido de responsabilidad no me lo permite, porque la vergüenza que me provoca ser de esa generación que le falló al país, no me deja descansar tranquilo”, señaló.

“Por eso me he concentrado en trabajar para dejar a México en manos de nuevas generaciones que no cometan los errores que cometimos en la mía. Por la misma razón, es que hace mucho tiempo dejé de escuchar a las mesas del poder y decidí construir desde lo local”, finalizó.

El 25 de agosto, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano informó que el 29 de septiembre se daría a conocer la convocatoria para elegir al candidato a la Presidencia de la República de MC para 2024.

“La que orienta el trabajo político-electoral es la Coordinadora Ciudadana Nacional que va a sesionar el 29 de septiembre, porque se reúne cada dos meses y en ella vamos a aprobar la convocatoria para las candidaturas a la presidencia de la República, al Senado y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión”, dijo Delgado Rannauro ante medios de comunicación.

Detalló que ese mismo día el órgano interno de MC aprobaría la convocatoria y notificaría al Instituto Nacional Electoral, ya que, según dijo, a diferencia de los partidos de la oposición, ellos actuarían en “en absoluto rigor, en términos de la ley electoral vigente, todos los que han dado ahorita no tendrían derecho a ser registrados como candidatos”.

Dijo que en su momento, su partido presentaría las denuncias correspondientes ante el INE o en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en contra de los aspirantes presidenciales de la “cuarta transformación” y del Frente Amplio por México por actos anticipados de precampaña y campaña, para que las autoridades electorales les negaran el registro como precandidatos y candidatos.

“Hay un artículo que establece que para ser presidente de la República tienes que tener 35 o más años el día de la elección, por eso llega puro viejillo. Pero adivinen qué, tengo 35 [...] Aquí les pregunto, quieren un presidente joven con nuevas ideas, o lo de siempre”, dijo Samuel García Sepúlveda este lunes durante un evento del Instituto Estatal de la Juventud, evento en el que también destacó que llegó al Senado y a la gubernatura pese a tener una corta edad.

“Todos creen que saben de política, te decían, ‘quédate en el Senado, todavía no tienes edad para dirigir un estado tan importante como Nuevo León’, y mocos, primer lugar, y hoy Nuevo León es el mejor estado de México, le pese a quien le pese”, expresó.