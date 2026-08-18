Datos sobre homicidios y vehículos robados cambiarán de plataforma a partir de septiembre

A partir del próximo 1 de septiembre, las cifras diarias preliminares sobre homicidios dolosos y robo de vehículos podrán consultarse en dos nuevas direcciones electrónicas y dejará de actualizarse el sitio Informe de Seguridad, en el que desde 2019 se difundían estos datos.

El Gabinete de Seguridad informó que este cambio tiene el propósito de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso oportuno a la información.

En la nueva plataforma se publicarán diariamente los reportes correspondientes a las 32 entidades federativas, lo que permitirá a la ciudadanía y a los medios de comunicación consultar de manera directa y permanente la información disponible sobre ambos delitos.

“Es importante precisar que las cifras diarias tienen carácter preliminar y están sujetas a la determinación jurídica que realicen las Procuradurías y Fiscalías Estatales, responsables de establecer la clasificación definitiva de los hechos”, recordó el Gabinete de Seguridad en un comunicado.

En tanto, las cifras oficiales y consolidadas de incidencia delictiva continuarán publicándose, como se ha hecho hasta ahora, a través del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).



Aquí se podrán consultar la información:

Los reportes podrán consultarse en los siguientes enlaces:

Homicidios dolosos: https://gabinetedeseguridad.gob.mx/homicidios/

Vehículos robados: https://gabinetedeseguridad.gob.mx/vehiculos-robados/

Información consolidada del SESNSP: https://www.gob.mx/sesnsp