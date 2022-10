David León comparece por vídeos donde entrega dinero a Pío López Obrador

MÉXICO._ David León Romero, ex director general de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), se presentó, el 20 de octubre de 2022, ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FEDE), de la Fiscalía General de la República (FGR), a comparecer en calidad de imputado, por los vídeos en los que presuntamente entregó dinero en efectivo a Pío Lorenzo López Obrador.

Según lo informó el diario Reforma, al término de una diligencia que duró aproximadamente una hora, el ex funcionario federal dijo que está dispuesto a colaborar con las investigaciones y a presentarse a declarar ante el Ministerio Público Federal, cuantas veces sea requerido. Sin embargo, dijo que por respeto al debido proceso, no iba a hablar de su comparecencia del 20 de octubre de 2022.

Asimismo, León Romero evadió todo tipo de preguntas respecto a la indagatoria de los vídeos. Además, no quiso hablar sobre las críticas que hizo Pío Lorenzo López Obrador a la FEDE por la lentitud para resolver la carpeta de investigación.

“Desde el inicio de este proceso decidí, como ustedes saben, primero separarme del servicio público, creí que esa era la mejor forma de colaborar con la autoridad. Y la otra, no ventilar el proceso en medios, yo respeto mucho la labor de ustedes pero no puedo dar ninguna declaración, soy muy respetuoso del proceso, muy respetuoso de las instituciones”, respondió León Romero, al salir de la sede en la FEDE, en la primera ocasión en que habla ante la prensa desde que se difundieron los vídeos.

“Y sí decirles que esta es una de varias veces que yo he comparecido ante esta autoridad y que lo haré las veces que sea necesario. La verdad no tendría la cuenta en este momento [de las veces que ha declarado], pero han sido distintas y lo haré siempre y colaboraré, soy muy respetuoso del actuar de la institución”, agregó el ex funcionario federal.

“Yo soy respetuoso de las instituciones de todos y soy respetuoso de la institución, soy un hombre de instituciones, no podría yo calificar, lo que sí podría yo decir es que las veces que sea requerido, aquí estaré”, dijo León Romero, quien tampoco quiso especificar si aparte de él y el hermano del presidente de la República había otra persona con calidad de imputado.

“Yo declaré, vine a hacer una comparecencia y mi declaración, así es (...) No quisiera dar ya mayores detalles, les agradezco muchísimo el tiempo que me han dado”, respondió el ex funcionario federal, cuestionado por reporteros.

“¿Confirmas las declaraciones que ha hecho Pío López Obrador sobre el destino de las aportaciones?”, le preguntó un periodista. “No, yo respeto mucho, mucho. No, yo respeto mucho las opiniones de cualquiera, soy muy respetuoso y más respetuoso del proceso y por ello mismo no quisiera entrar en ningún detalle. De verdad, les ofrezco una disculpa”, señaló el ex director general de la CNPC.

“Gracias a Dios (me ha ido) bien, trabajando, escribiendo todavía en medios de comunicación, haciendo deporte y, desde donde esté, tratando de construir un mejor país (...) Bien, gracias a Dios, yo trabajo en la iniciativa privada y continúo en los espacios que desde antes de ser servidor público tenía en medios nacionales, en un par de colaboraciones”, enfatizó León Romero.

Por último, el ex funcionario federal aseguró que los fiscales lo trataron muy bien y que en otro momento hablaría de las afectaciones personales que le trajo la difusión de los vídeos, donde se le ve entregando dinero en efectivo al hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador.

PÍO LÓPEZ OBRADOR RECLAMÓ A FGR POR TARDANZA EN RESOLVER PROCESO EN SU CONTRA

Luego de que el titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FEDE), José Agustín Ortiz Pinchetti, señaló, el 19 de octubre de 2022, que lo citó a comparecer, Pío Lorenzo López Obrador, ahora como imputado, el hermano del presidente de la República, aseguró que es “totalmente falso” que exista una nueva orden de aprehensión en su contra y que no ha tramitado ningún amparo para evitar que sea detenido.

Durante una entrevista en el programa radiofónico del periodista Joaquín López-Dóriga Velandia, en Radio Fórmula, aclaró que quien comparecería en calidad de imputado, el 20 de octubre de 2022, ante la FEDE era León Romero, quien le entregó el dinero en efectivo, pero no él.

“Ortiz Pinchetti hizo una serie de declaraciones que considero son imprecisas y algunas con alto contenido de falsedad (...) Las declaraciones de ayer no ayudan. Sino al contrario, generan más confusión en la opinión pública y continúan difamando a mi persona. Eso no sirve. Lo que sirve son las actuaciones de la Fiscalía”, indicó el político tabasqueño.

“Ya dije lo que tenía que decir, y en esa última fecha, además, yo elaboré una serie de preguntas al Ministerio Público, como: ‘¿por qué durante dos años la fiscalía no ha investigado absolutamente nada?’”, agregó el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ortiz Pinchetti afirmó, el 18 de octubre de 2022, que la FEDE no protege a Pío Lorenzo López y que la investigación hubiera terminado rápido, si no es porque el hermano del presidente de la República “enredó el asunto terriblemente”, al declarar a la prensa, que sí recibió dinero en efectivo.

“Sí, se ha iniciado un proceso en la Fiscalía Electoral y se han ofrecido pruebas, de hecho, el asunto hubiera terminado rápido de no ser porque una de las partes muy significativa enredó el asunto terriblemente haciendo declaraciones inoportunas a la prensa, a una revista, y confesó ahí que sí había obtenido dinero, pero se enredó en un argumento, que la vocación social que él tenía, en fin”, expresó el titular de la FEDE, en entrevista radiofónica con el periodista Joaquín López-Dóriga Velandia.

“Eso nos enredó porque nosotros tenemos que considerar todas las pruebas de forma impecable y agotar toda pesquisa para poder establecer la culpabilidad o inocencia de las partes imputadas”, afirmó el funcionario de procuración de justicia.

“Sí, se abrió una carpeta de investigación, esa carpeta se hubiera podido resolver pronto pero se enredó por las declaraciones que una de las partes hizo a una revista y nos abrió nuevos frentes y hemos tenido que ser muy cuidadosos para que no se vaya a interpretar que nosotros estamos protegiendo a alguien”, dijo el fiscal.

“La gente puede pensar eso aunque estamos exactamente en el extremo contrario: nosotros lo que estamos investigando es la verdad, hubo o no hubo entrega de dinero y hubo o no hubo compra de bienes a favor de quién y cómo”, indicó el titular de la FEDE.

“Dije la verdad. Yo no declaré nuevos hechos, como dijo el señor Ortiz Pinchetti”, enfatizó el hermano del mandatario nacional, quien de nueva cuenta confirmó que sí recibió dinero, pero que no fue directamente para Andrés Manuel López Obrador, sino para fortalecer el “movimiento” en 2015.

“No se hizo nada con esos recursos. Fueron aportaciones para apoyar al movimiento. Al movimiento. Que no se confunda con apoyar a un partido político (...) Yo no hablo en ningún momento de AMLO. Yo espero que esa declaración no sea un pretexto de la Fiscalía para seguir ‘chicaneando’ el tema”, declaró Pío Lorenzo López Obrador.

“He comparecido las veces que han sido necesarias (...) la lucha jurídica va a continuar, hasta que se aclaren los hechos”, dijo, para luego aclarar que no ha conversado, ni visto a su hermano, desde antes del proceso electoral presidencial de 2018.

“Yo no milito desde hace ya mucho tiempo. Yo creo que desde antes de las elecciones del 2018. Él ganó en julio (...) Tendrá unos cuatro o cinco años que no lo veo de manera personal”, insistió Pío Lorenzo López Obrador.

Por último, el hermano del presidente de la República detalló que hoy en día se dedica a cuidar un rancho, en Palenque, Chiapas, heredado tras la muerte de sus padres, desde hace 22 años, donde tiene plantación forestal comercial.

“Tenemos aproximadamente casi 30 mil plantas de cacao criollo, almendra blanca. De eso estamos viviendo. Estoy totalmente separado, al margen de las estructuras de gobierno. Es más, ni siquiera paso cerquita de ninguna de las oficinas de Gobierno de los tres niveles. Sí creo que era muy bueno aclarar”, finalizó Pío Lorenzo López Obrador.