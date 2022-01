El Gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, informó que fueron detenidos los presuntos involucrados en dejar un total de 10 cadáveres en el interior de una camioneta de lujo, que fue abandonada, alrededor de las 05:30 horas de este jueves 6 de enero, debajo de un árbol de Navidad colocado en la explanada de la Plaza de Armas de la ciudad de Zacatecas, a sólo 15 metros de la puerta principal del Palacio de Gobierno estatal, en el Centro Histórica de la capital estatal.

“Hemos logrado la detención de los presuntos responsables vinculados con los hechos ocurridos esta mañana en Zacatecas. No descansaremos hasta que la paz y la seguridad regresen a nuestro estado”, dijo Monreal Ávila, en un video, de un minuto y 50 segundos de duración, publicado en la red social Twitter.

“Aunque no podemos detallar la información para no afectar el proceso he instruido a las autoridades competentes para que en coordinación con la fiscalía del estado comuniquen los avances de manera constante a la sociedad zacatecana”, expresó el gobernador en el video.

“Este tipo de hechos corresponde a la reacción del Operativo Zacatecas II que ha arrojado una baja en el comportamiento del delito, particularmente en homicidios y secuestros [...] Heredamos un estado con los más altos índices de inseguridad, endeudado y con problemas económicos, lo que nos obliga a no desistir para regresar la paz y la tranquilidad a los zacatecanos”, dijo Monreal Ávila.

Minutos antes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal informó que fueron 10, y no 6, los cuerpos abandonados esta madrugada.

En un comunicado, la institución anunció que envió refuerzos en investigación a los municipios de Zacatecas y Fresnillo, para esclarecer a la brevedad el hallazgo de los cuerpos en la camioneta.

La SSPC Federal destacó que desde el primer momento se generaron las alertas correspondientes para dar con los responsables y evitar la impunidad, así como establecer la coordinación con el Poder Ejecutivo Estatal, la Mesa de Paz y la Fiscalía General zacatecana.

Asimismo, mencionó que el refuerzo del gabinete de seguridad incluye el apoyo de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional (GN) en las investigaciones.

La SSPC Federal precisó que, a través del sistema de emergencias 911, se recibió un reporte de que frente al Palacio de Gobierno llegó una camioneta marca Mazda, modelo CX3, color gris plata, con placas de circulación ZFS980C.

Del vehículo descendió un hombre, que se dirigió hacia el Callejón de Las Campanas.

En tanto que la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas (FGJZ) confirmó que fueron 10 cuerpos (entre ellos los de ocho hombres y dos mujeres), los que se encontraron dentro del vehículo abandonado en las inmediaciones de la Plaza de Armas, frente a Palacio de Gobierno de dicha entidad.