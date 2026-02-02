De líder parlamentario a ‘un soldado más de la 4T’: el declive de Adán Augusto López Hernández

Adán Augusto López Hernández llegó este domingo por la mañana a la Casona de Xicoténcatl protegido del frío de 4 grados con abrigo y bufanda bien puestos, pero ya sin ser el coordinador de su bancada en el Senado. Sólo le faltaba oficializarlo ante sus compañeros.

Bajó de su automóvil a las 7:55 y preguntó al personal de resguardo que quiénes de sus compañeros ya habían llegado a la plenaria de su partido en la antigua sede del Senado. Adentro ya estaba su sustituto en la coordinación de la bancada de Morena y la presidencia de la Junta de Coordinación Política: Ignacio Mier Velazco.

El legislador renunció a su liderazgo en el Senado, medio año después de que estallara el escándalo por los presuntos vínculos de Hernán Bermúdez Requena, su exsecretario de seguridad en Tabasco, con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Ante los legisladores de la bancada morenista, reunidos en el patio de Xicoténcatl, Adán Augusto informó que se convertía, a partir de ese momento, en “un senador de la república más” y dio a conocer que en su lugar había propuesto a su compañero Ignacio Mier Velazco, hasta entonces vicecoordinador del grupo.

Para cuando la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, llegó al encuentro con los legisladores de Morena —90 minutos después—, Adán Augusto López Hernández ya no era el coordinador del grupo parlamentario. La funcionaria evitó responder si ya sabía de la renuncia.

Habían pasado cuatro meses desde la última reunión pública de la secretaria de Gobernación con Adán Augusto López, cuando ella compareció en el Senado. En esa ocasión, el legislador estaba intentando sortear la crisis por las denuncias en su contra y no abrazó ni se retrató en público con la titular de Gobernación, como sí hicieron otros de sus compañeros.

“Es un error”

De acuerdo con testimonios de los legisladores presentes en la reunión privada de este domingo, no todos estuvieron de acuerdo con la renuncia de López Hernández, pero la respetaron.

La gran mayoría de los senadores morenistas se enteró de la salida de Adán Augusto este mismo domingo. Gerardo Fernández Noroña fue de los que manifestó su desacuerdo de manera abierta. Otros, según el mismo Fernández Noroña, advirtieron que en un futuro se valorará la tarea de Adán Augusto.

“Es un error”, dijo el morenista en una transmisión por redes.

El tabasqueño recibió un aplauso de pie y el reemplazo con Ignacio Mier se concretó con un abrazo entre los dos.

La salida de Adán Augusto López sirvió para que muchos de sus compañeras y compañeros recordaran cómo la construcción de una mayoría calificada le ha permitido a su coalición cambiar la Constitución y consolidar el llamado Plan C que abrió la puerta, entre otros cambios, a la reforma del Poder Judicial.

“Ha sido un operador muy leal y eficaz a su movimiento y la Presidencia”, destacó por la mañana Javier Corral.

Mier, quien acompañó a Adán Augusto López en su intento por convertirse en candidato presidencial para el proceso de 2024, también le manifestó su amistad y aprecio.

“Todos fuimos de alguna manera reconociendo en el ambiente algunos signos... el propio retraimiento de Adán en este mes (...) Compartió con muy pocas personas la conveniencia o no de retirarse”, dijo Javier Corral.

El chihuahuense, sin embargo, evitó decir que ya conocía desde antes la salida de Adán Augusto de la coordinación.

—¿Usted se enteró hasta hoy o ya lo sabía?

—Pues yo creo que lo fuimos interpretando, ¿no?

Una de las integrantes de la bancada calificó el cambio como un avance con el que se frenará el desgaste y la merma en credibilidad de su movimiento. La legisladora explicó que con el cambio, el grupo morenista envía un mensaje de que no existe un manto de protección.

Mientras tanto, añadió, en la coordinación queda un perfil que resulta cómodo para todas las partes. El llamado grupo Tabasco impulsa a Ignacio Mier y la Presidenta Claudia Sheinbaum le tiene confianza.

¿Operador político o embajador?

Una de las versiones extraoficiales que se manejaron por meses es que el legislador saldría como embajador al extranjero. “Prefiero estar en tierra en todo el país, ayudando al fortalecimiento de este movimiento, que pensar en ser parte del cuerpo diplomático”, justificó este domingo Adán Augusto.

Entre sus nuevas tareas estará operar en territorio la cuarta circunscripción electoral que abarca Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala. El senador Javier Corral informó que, de manera adicional, López Hernández se encargará también de la operación en el Estado de México. En conjunto las seis entidades suman 31 millones de votantes, la tercera parte del padrón electoral.

“La etapa estratégica e histórica de este operador ha sido cabalmente cumplida”, dijo Javier Corral esta mañana.

“Lo reitero, soy un soldado más de la Cuarta Transformación (...) yo a este movimiento no le voy a fallar nunca. Siempre he estado ahí cuando se me ha requerido y lo seguiré haciendo”, enfatizó el senador Adán Augusto para dejar claro que continuará trabajando para su partido.

Disculpas y aclaraciones

Acostumbrado a comunicar poco, las inactivas cuentas digitales de Adán Augusto López Hernández reflejan la crisis que enfrentó en los últimos meses. Tres de sus cuatro últimos mensajes son disculpas o aclaraciones.

El 9 de marzo, publicó un mensaje para disculparse por ignorar a la Presidenta Claudia Sheinbaum mientras se retrataba con otros líderes morenistas en el Zócalo capitalino.

“Presidenta Claudia Sheinbaum, le ofrezco una disculpa; en la emoción del momento nunca escuchamos que usted ya estaba en el corazón de la Patria”.

El 18 de julio de 2025, tuvo que publicar una explicación, como respuesta a un cuestionamiento de la propia presidenta acerca de los presuntos vínculos criminales de su exsecretario de Seguridad en Tabasco, detenido en septiembre de 2025 en Asunción, Paraguay.

Ya este 2026, el 11 de enero, explicó sobre la opacidad que existe en el Senado acerca de los recursos que se le entregan a los senadores, días después de que el legislador regalara cientos de libros del expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum a cada uno de los integrantes de su bancada.

Xicoténcatl y La Barredora

Desde que el gobierno federal confirmó que un exfuncionario nombrado por Adán Augusto López Hernández en Tabasco estaba preso por presuntamente liderar el grupo La Barredora —vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación—, el coordinador de los senadores de Morena acumuló escándalos relacionados con redes empresariales favorecidas por su poder político.

Los gritos de ‘Ahí va el de La Barredora” que le lanzaron en los alrededores de Xicoténcatl medio año antes, en la plenaria pasada, terminaron por alcanzarlo.

En aquella ocasión, el senador eligió dar una vuelta por las calles aledañas a la sede parlamentaria y un par de personas le lanzaron gritos alusivos al grupo criminal.

La mayoría encabezada por Morena evitó, durante semanas, que el tema fuese discutido en la Comisión Permanente. Casi un mes después, la coalición mayoritaria permitió que se discutiera en la tribuna del Congreso el caso Hernán Bermúdez.

“Su tiznada me tiene sin cuidado”, les dijo el legislador desde la tribuna.

El senador reiteró en ese entonces que había sido elegido por sus compañeros senadores como presidente de la Junta de Coordinación Política por seis años, y ahí permanecería.

Después de ese caso, otras investigaciones periodísticas revelaron la existencia de empresas pertenecientes a amigos o cercanos de López Hernández beneficiadas con contratos públicos; compañías constituidas en la notaría del legislador —la 27 en Villahermosa, Tabasco– que también han recibido recursos mientras él ha ejercido cargos públicos, o algunas que han sido usadas para lavado de dinero, desvío de recursos públicos o evasión fiscal.