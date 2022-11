$!¿De qué mueren en México? Historias de duelo frente a las enfermedades más letales

Por Eréndira Quintero

En México se abraza a la muerte pese al dolor y las lágrimas que ésta pueda llegar a dejar. Cada 1 y 2 de noviembre los mexicanos suelen recordar a sus muertos pues se tiene la creencia que estos visitan a sus familiares, quienes preparar una ofrenda en su honor con las comidas y bebidas que más les gustaban cuando tenían vida. Entre las mayores causas de muerte en la República Mexicana se encuentran aún la COVID-19, las enfermedades del corazón y la diabetes mellitus.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) los resultados de las Estadísticas de Defunciones Registradas en 2021 arrojaron que de los 1 millón 122 mil 249 decesos registrados durante este periodo, 42.3 por ciento correspondió a mujeres, 57.6 por ciento a hombres y en 735 casos no se especificó el sexo de la persona. En este año ocurrieron 1 millón 98 mil 301 muertes, cifra que representa el 97.9 por ciento de las bajas registradas, mientras que las restantes corresponden a años anteriores. “Mis muertos me acompañarán, me darán tranquilidad, convierten tristeza en canción, habitan el aire con su voz”, dicta una de las estrofas de “Mis muertos”, canción de la mexicana Julieta Venegas. El INEGI apuntó que la COVID-19 ocupó el primer lugar dentro de las diez principales causas de muerte con 238 mil 772 decesos —en 2020 se registraron 200 mil 270—, de los cuales 93 mil 652 (39.2 por ciento) correspondieron a mujeres y 145 mil 115 (60.8 por ciento) a hombres. Asimismo destacó que la población de 65 años fue la que registró más bajas por SARS-CoV-2 con 117 mil 361 casos, es decir el 49.2 por ciento de los resultados. En enero del 2021, con tan sólo unos días de diferencia, Liz Flores se tuvo que despedir de sus padres —el 17 de su padre, de 80 años, y el 21 de su madre, de 77— un golpe al que describió como “el momento más desagradable y doloroso para mí”.

Con tan sólo unos días de diferencia, Liz Flores se tuvo que despedir de sus padres en enero del 2021. ( )

“No fue sencillo porque en este caso yo no pude hacerles una velación y después sepultarlos, ni en sus últimos momentos pude estar ahí. Entonces sí puedo decir que fue algo crudo, muy frío, pero bueno, gracias también al apoyo de personas que me aprecian y, sobre todo, a la terapia que he estado tomando desde la pérdida de mis papás hasta hace unos meses. La verdad es que sin esa terapia no sé qué hubiera sido de mí y ahorita me siento bien, ya acepté su fallecimiento”, señaló Liz Flores a SinEmbargo. “Me acuerdo mucho de las cosas que a ellos también les gustaba hacer en este tiempo curiosamente, pues bueno con la música que a ellos les gustaba, también con los libros y sobre todo me acuerdo de la alegría que me daban”, expuso. Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dio a conocer que al 11 de octubre del año en curso 97 millones 901 mil 812 personas han recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19, cifra que representa un 83 por ciento de cobertura en la Estrategia Nacional de Vacunación.

238 mil 772 personas fallecieron por COVID-19 durante el 2021. ( )

Pese a que durante varios años las enfermedades del corazón han sido una de las principales causas de muerte entre la población mexicana, en el 2021 ésta se posicionó por debajo de la COVID-19 con 225 mil 449 casos, cifra que ascendió considerablemente respecto a la registrada en el 2020 que arrojó 218 mil 704 bajas. Las enfermedades isquémicas (reducción del flujo sanguíneo al corazón por bloqueo parcial o total de las arterias) representaron 78.3 por ciento con 176 mil 639 casos, seguidas por las hipertensivas con 31 mil 382 decesos (13.9 por ciento) y, las relacionadas con la circulación pulmonar y otras enfermedades del corazón con 16 mil 871 muertes (7.5 por ciento), mientras que a la fiebre reumática aguda y enfermedades cardiacas reumáticas crónicas les correspondió en conjunto el 0.3 por ciento con 557 casos. Del total de las muertes por enfermedades del corazón, 102 mil 127 (45.30 por ciento) correspondieron a mujeres y 123 mil 313 casos (54.70 por ciento) a hombres. Los resultados de las Estadísticas de Defunciones Registradas en 2021 indicaron que el grupo de edad en el que se concentró el mayor número de fallecimientos fue el de 65 años y más con 75.86 por ciento.

Manuel Hernández perdió a su papá, de 68 años de edad, enjulio del 2020. ( )

Manuel Hernández compartió a SinEmbargo que perdió a su papá, de 68 años, por complicaciones derivadas de la diabetes, en julio del 2020, a escasos cuatro meses de que se detectaran los primeros casos de coronavirus en México. “Se complicó su enfermedad, bueno, de hecho, inicialmente fue por un dedo, después se le tuvo que cortar el dedo, se complicó. Nunca sabremos si el COVID tendría algo qué ver porque no nos dijeron mucho, o sea, en la primera hoja decían que sí y en la resolución final decían que no, en realidad nunca supimos y ya no tratamos de indagar porque era demasiada información y andar buscando ya era mucho”, explicó a este medio Hernández. Para Manuel el recordar a su papá va más allá de poner una ofrenda en su honor pues destacó que la mejor manera de tenerlo presente es comulgar con sus enseñanzas. “Estas fechas es como más fácil de recordar porque se acerca Día de Muertos y es más una tradición el poner la ofrenda, la foto, se acercan fechas decembrinas [...] Lo recordamos con alegría, recordamos sus gustos, experiencias o anécdotas que luego nos vamos contando, siempre sale al tema. Lo recordamos con cariño y con el no saber qué pasó porque lo dejamos bien y cuando regresamos ya había fallecido, entonces siempre vamos a tener esa incertidumbre, pero bueno, tratamos de vivir con lo que sí tenemos”, indicó. Hernández expuso que cada integrante de su familia vivió el duelo de diferente forma, en su caso, trató de mantenerse sereno pues comprendió que alguien debía seguir viendo por su mamá y por sus sobrinos, quienes veían a su padre como una figura paterna. “Obviamente los primeros días es dolorosísimo, te hubiera gustado hacer tantas cosas, te reclamas porque a lo mejor pudiste haber podido pasar más tiempo con él y al mismo tiempo recuerdas que diste lo mejor que pudiste, que hiciste lo que estaba en tus manos, y que de alguna manera está en paz, a pesar de que no pudimos despedirnos porque lo dejamos en el seguro y al otro día no estaba, pero haces ese trabajo de sanación, ya sabes, como que platicas al aire y te escucha, no sé cómo explicarlo, pero te liberas, comulgas con lo que te dejó, agarras lo bueno y dices ‘bueno, okay, era algo que tenía que pasar tarde o temprano’ y sigues adelante, empiezas a valorar lo que hizo por ti y entiendes de repente porqué era de una forma u otra”. “Aquí vivimos el duelo muy en familia, muy unidos, como le hubiera gustado vernos”, añadió.

Los decesos por enfermedades de corazón quedaron por debajo de la muertes por COVID-19. ( )

Las defunciones a causa de la diabetes mellitus escalaron posiciones entre las principales causas de muerte ya que en el 2021 también ocuparon el tercer lugar a nivel global. En México se registraron 140 mil 729 muertes en total —10 mil 290 casos menos que en 2020—, en donde 3 mil 109 (2.21 por ciento) correspondieron a la diabetes mellitus insulinodependiente. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 69 mil 396 (49.3 por ciento) casos correspondieron a mujeres mientras que 71 mil 330 (50.7 por ciento) a hombres. Por otra parte apuntó que el grupo de 65 años y más fue el que presentó la mayor frecuencia de fallecimientos por diabetes. El caso de Manuel no es ajeno para Alejandra Pérez, quien se despidió de su tía, de 47 años de edad, en junio del 2021 por la misma causa. “Ella me cuidaba cuando yo estaba en la primaria, me enseñó a hacer de comer algunas cosas, amaba las novelas, entonces vi muchas con ella incluyendo las de Thalía”, expresó entre risas. “Siempre estuvo ahí y era muy divertida. Sé que si estuviera ahorita ya hubiera organizado la ofrenda, nos hubiera hecho de comer lo que quisiéramos y hasta se hubiera burlado de nuestros disfraces”, agregó. El proceso ha sido difícil de digerir para Alejandra, sin embargó destacó que pese al dolor de su pérdida, terminó por entender que su tía ya no iba a sufrir, destacando que durante su enfermedad llegó a perder la vista parcial en ambos ojos, presentó llagas en los pies y hasta tuvo riesgo de perder uno de ellos por el índice de infección. “Fue muy difícil porque a pesar de que sabíamos que estaba enferma jamás pasó por mi mente su pérdida, nunca. Estaba tranquila en el depa viendo películas cuando me aviso mi hermano y corrí, no lo podía creer. Lo más difícil fue ver a mi mamá desecha, era su hermana; a mi abuelita, que era quien la cuidaba, que no paraba de llorar; y a mi abuelo en shock. No sé, nadie lo podía creer”, recordó. “En el velorio vimos a casi toda la colonia ahí, era querida por mucha gente y todos iban aunque sea a dar el pésame. Recuerdo que hasta fueron los ‘viene viene’ del mercado y me sorprendió muchísimo. Nos contaron que mi tía les llevaba comida, la comida que sobraba en la casa para que no se echara a perder se las llevaba a ellos, y claro que todos la apreciaban mucho”, añadió.

Las muertes por diabetes también ocuparon el tercer lugar a nivel mundial. ( )