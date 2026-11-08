DEA destaca detención de ‘R2’, presunto líder del CJNG; inteligencia de EU ayudó a localizarlo, señala

A través de un mensaje, la DEA señaló que “R2” es presuntamente responsable de actividades de tráfico de drogas, extorsión, secuestro y violencia letal en distintas regiones de México. También indicó que la información de inteligencia compartida por la agencia estadounidense ayudó a las autoridades mexicanas a localizarlo.

La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) destacó la detención de Rafael “N”, alias “R2” , identificado por la agencia como un integrante de alto rango del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo realizado por autoridades mexicanas en Zapopan, Jalisco.

La dependencia estadounidense agregó que Rafael “N” es buscado en Estados Unidos por cargos federales relacionados con tráfico de drogas y armas de fuego, por lo que su detención también tiene implicaciones en las investigaciones que se siguen en ese país.

La DEA reconoció las acciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia para concretar la detención. En su mensaje, destacó que las organizaciones delictivas operan a través de las fronteras, al igual que las alianzas internacionales que buscan desmantelarlas.

DEA mantiene acciones contra el CJNG y sus líderes

El reconocimiento a las autoridades mexicanas ocurre después de que, a mediados de agosto, el director de la DEA, Terry Cole, asegurara que la agencia nunca había estado tan enfocada en combatir al CJNG y a sus líderes, a quienes responsabilizó de provocar la muerte de un número récord de estadounidenses.

En esa ocasión, Cole señaló que las acciones contra el grupo criminal incluían recompensas por 100 millones de dólares, anunciadas por el gobierno estadounidense, así como procesos judiciales contra presuntos integrantes de la organización. También afirmó que la DEA continuaría la búsqueda internacional de sus miembros.

El reconocimiento de la DEA se da en medio de las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien a mediados de octubre aseguró que su gobierno trabaja con México, aunque reiteró sus señalamientos de que los cárteles dirigen el país. También afirmó que las operaciones terrestres contra las organizaciones criminales se intensificarían.

Ante esas declaraciones, la Presidenta Claudia Sheinbaum defendió la actuación de las instituciones mexicanas y sostuvo que existe un Estado con capacidad para enfrentar a los grupos criminales. Asimismo, reiteró que México y Estados Unidos mantienen una relación de coordinación en materia de seguridad, con respeto a la soberanía nacional.