DEA, FBI y CIA en México: Sheinbaum exige respeto a reglas de cooperación tras operativo no autorizado en Chihuahua

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó este 15 de junio de 2026 la participación no autorizada de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en un operativo antidrogas en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, como un llamado de atención al Gobierno de Estados Unidos sobre la necesidad de respetar las reglas de cooperación en territorio mexicano.

Al referirse al incidente ocurrido en el marco de un operativo contra laboratorios clandestinos de drogas, la mandataria nacional sostuvo que la colaboración con agencias estadounidenses existe y continuará, pero bajo mecanismos institucionales y con apego a la soberanía nacional. “Fue un llamado de atención para que cualquier agencia o cualquier representante de alguna institución de Estados Unidos sepa que hay reglas en México y que esas reglas se tienen que cumplir”, señaló la titular del Poder Ejecutivo Federal.

El caso salió a la luz pública luego de que dos agentes de la CIA murieron en abril de 2026 tras un accidente ocurrido al concluir un operativo contra narcolaboratorios en el estado de Chihuahua. El Gobierno federal sostuvo posteriormente que los agentes participaron en acciones operativas junto con autoridades estatales sin contar con los procedimientos de autorización establecidos en la Ley de Seguridad Nacional, lo que derivó en el envío de una nota diplomática formal a Washington.

Sheinbaum Pardo recordó que las autoridades mexicanas reclamaron formalmente la actuación de esos agentes por no haber sido notificada ni autorizada por instancias federales, e insistió en que la cooperación bilateral en materia de seguridad seguirá adelante, pero bajo los principios de coordinación y respeto mutuo entre naciones.

En ese contexto, la Presidenta de la República informó que México ha solicitado al Gobierno estadounidense una mayor participación activa en operativos contra redes criminales que operan en territorio de ese país. Precisó que las autoridades mexicanas han pedido actuar en contra de grupos dedicados al tráfico de armas, lavado de dinero y distribución de drogas en el lado estadounidense de la frontera.

Las declaraciones se produjeron luego de que Sara Carter, directora de la Oficina Nacional de Política para el Control de Drogas de la Casa Blanca, sugirió que la cooperación de México responde en parte a la presión ejercida por Washington. La funcionaria afirmó que el Gobierno mexicano sabe que Donald Trump “habla en serio” cuando advierte que actuará contra quienes no cooperen en la lucha contra los cárteles, mensaje interpretado como una advertencia dirigida a autoridades de la región. Sheinbaum Pardo rechazó esa lectura y reiteró que la relación bilateral debe sostenerse bajo el principio de colaboración entre naciones soberanas, sin acciones unilaterales de agencias extranjeras dentro del territorio nacional.

En otra vertiente, la mandataria volvió a descartar que México produzca fentanilo y sostuvo que en el país únicamente se elaboran pastillas a partir de precursores químicos importados. “No hay producción de fentanilo en México, lo que hay es una transformación de precursores químicos para convertirlos en pastillas”, afirmó. Sheinbaum Pardo aseguró que las investigaciones del Gobierno federal no han identificado instalaciones dedicadas a la síntesis completa de esa droga, y que la estrategia de combate al narcotráfico contempla acciones contra el tráfico de precursores, la producción de drogas sintéticas y las redes financieras vinculadas con organizaciones criminales.