Decapitación de estatua muestra ‘ambiente de violencia’ contra quienes piensan distinto: Calderón

Tras la decapitación de la estatua con su imagen en el Complejo Cultural Los Pinos, el ex Presidente Felipe Calderón afirmó que el hecho no debe considerarse únicamente una expresión simbólica, sino un delito que, desde su perspectiva, refleja un ambiente de violencia, agresión y acoso contra quienes piensan diferente en México.

En entrevista con la periodista Azucena Uresti este viernes, Calderón sostuvo que el País está perdiendo su condición democrática y cuestionó que la oposición y quienes expresan posiciones distintas al gobierno sean tratados como adversarios.

“México está perdiendo su condición democrática”, afirmó el ex Presidente, quien añadió que “a quien piensa distinto no se le considera mexicano, sino se le considera enemigo a vencer, enemigo a acabar, enemigo a agredir”.



Incidente tras un foro de la oposición

La escultura de Calderón fue decapitada este miércoles en los jardines de Los Pinos, después de que el ex Presidente participara en el Foro América Libre, realizado en la Ciudad de México.

Un grupo de ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro que protestaba contra Calderón en el Foro por la extinción de la empresa durante su Gobierno acudió posteriormente al complejo cultural, donde se encontraba la estatua.

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se deslindó de los hechos y señaló que las acciones fueron promovidas por personas ajenas a su organización. En su posicionamiento, el sindicato afirmó: “Del decapitado no sabemos nada”.



Condena oficial y llamado a investigar

La Presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, condenó tanto la destrucción de la escultura como la forma en que los manifestantes ingresaron a Los Pinos. Durante su conferencia matutina del jueves, dijo que no estaba de acuerdo con lo ocurrido y sostuvo que ningún acto que represente violencia debe justificarse.

Sheinbaum también señaló que podía entender el enojo de trabajadores del SME por la extinción de Luz y Fuerza del Centro durante el Gobierno de Calderón, pero sostuvo que ese antecedente no justificaba los actos violentos.

“Eso hay que condenarlo siempre porque si no se justifica la violencia, venga de donde venga, y eso no está bien”, afirmó la Presidenta.

En la entrevista de este viernes, Calderón retomó ese posicionamiento y señaló que la escultura se encontraba dentro de un recinto bajo responsabilidad del Gobierno federal. Consideró que el hecho debió ser prevenido y pidió que las autoridades investiguen lo ocurrido.

“La estatua, esa, mira, de mí decía muy poco”, dijo al referirse a la escultura, para después señalar que su trayectoria debía valorarse por las decisiones que tomó durante su Gobierno y no por la pieza ubicada en Los Pinos.

En particular, mencionó su política contra el crimen organizado, reformas al sistema de salud y obras de infraestructura.

Calderón sostuvo que el episodio ocurrido en Los Pinos forma parte de un contexto más amplio que, a su juicio, incluye agresiones contra ciudadanos y periodistas que expresan posiciones distintas.

Afirmó que durante el Foro América Libre personas que acudieron al encuentro fueron agredidas en la calle y señaló que puede existir desacuerdo con las decisiones de un gobierno, pero no agresiones contra quienes sostienen posiciones diferentes.



Cruce de acusaciones sobre democracia y seguridad

Este miércoles, Sheinbaum cuestionó que Calderón hablara de democracia durante el foro. La Presidenta hizo referencia a la elección presidencial de 2006, al caso de Genaro García Luna y al incremento de los homicidios durante el sexenio de Calderón.

“Sería una joya el espurio Calderón hablando de democracia”, expresó entonces Sheinbaum, aunque al final de su intervención señaló que el ex Presidente tenía libertad para expresarse: “Bienvenido a que siga hablando. Adelante. Libertad de expresión al máximo”.

En la entrevista de este viernes, Calderón respondió a esos señalamientos y sostuvo que ganó la elección presidencial de 2006.

Afirmó que el proceso estuvo vigilado por ciudadanos y rechazó nuevamente la caracterización de aquel resultado como un fraude electoral.

También sostuvo que durante su sexenio respetó a sus adversarios y periodistas, y defendió su actuación frente al crimen organizado.

Sobre las referencias recurrentes de Sheinbaum y del Gobierno de Morena a su administración y a Genaro García Luna, Calderón defendió la estrategia de seguridad que aplicó durante su sexenio y afirmó que su gobierno combatió a organizaciones criminales mediante el uso de las instituciones del Estado.

También señaló que, en su opinión, existen cuestionamientos que deberían ser respondidos en torno a otros casos relacionados con integrantes de gobiernos posteriores.



Propuestas para la reorganización opositora

La entrevista derivó posteriormente hacia la situación de la oposición y las alternativas para enfrentar electoralmente a Morena.

Calderón dijo que los partidos opositores tienen deficiencias y que requieren una transformación que incorpore una mayor participación ciudadana.

Recordó una propuesta que, según explicó, había planteado desde 2022 y 2023: que los partidos abrieran sus estructuras a ciudadanos para que pudieran participar en la selección de dirigentes y candidatos.

En ese contexto, sostuvo que frente a la estructura política de Morena debía construirse una organización ciudadana y planteó que ciudadanos identificados con distintos partidos pudieran participar en procesos para elegir candidaturas.

Calderón también planteó que la ausencia de una segunda vuelta electoral obliga a los partidos y a quienes busquen constituirse como una alternativa política a encontrar mecanismos que eviten la dispersión de votos.

Entre las posibilidades que mencionó están las elecciones primarias dentro de los partidos y las candidaturas comunes.

“Lo mejor sería segunda vuelta, y si no hay segunda vuelta, mecanismos que permitan evitar la diáspora de votos que se dan en la oposición”, afirmó.

El ex Presidente señaló que una eventual coordinación opositora no tendría que comenzar necesariamente con una alianza electoral entre partidos.

Antes, dijo, debería existir un acuerdo sobre un proyecto, ideas y una estrategia común para defender la democracia.

“Y un pacto muy amplio para defender la democracia también podría empezarse por ahí y no necesariamente por alianzas”, sostuvo al final de la entrevista.

La propuesta, explicó, parte de la necesidad de incorporar a ciudadanos que actualmente no participan de manera activa en los partidos y establecer mecanismos democráticos para la selección de candidatos.

Entre ellos volvió a mencionar las elecciones primarias y las candidaturas comunes para determinados distritos, municipios o elecciones locales.

Calderón sostuvo que la participación ciudadana tendría que extenderse más allá de las redes sociales y las declaraciones públicas.

Planteó que los partidos y ciudadanos interesados en construir una alternativa deberían realizar trabajo territorial y organizar estructuras capaces de competir electoralmente.