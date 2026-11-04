Decisión de atraer el caso Carlos Manzo corresponde a la FGR, no a Presidencia: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este miércoles que la posible atracción del caso del asesinato de Carlos Manzo por parte de la Fiscalía General de la República depende de la propia institución y no de una decisión presidencial.

Señaló que la Fiscalía federal y el Gabinete de Seguridad Nacional han colaborado permanentemente con la Fiscalía de Michoacán en las investigaciones por el homicidio del ex Alcalde de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, y destacó que existen avances y “detenciones muy relevantes”.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum fue cuestionada sobre la petición de Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo y actual Presidenta Municipal de Uruapan, para que la FGR atraiga las investigaciones del asesinato.

“Depende de la Fiscalía General de la República, no es algo que corresponda directamente a la presidenta o al Gabinete de Seguridad, depende de la propia Fiscalía General de la República, la atracción del caso a partir de las investigaciones”, sostuvo.

Sheinbaum aseguró que las autoridades federales han mantenido la colaboración con la Fiscalía General del Estado de Michoacán para esclarecer el homicidio del exalcalde, quien fue asesinado durante el Festival de Velas, en la Alameda de Uruapan, frente a su familia y asistentes al evento.

“Lo que es cierto es que la Fiscalía General de la República junto con el Gabinete de Seguridad Nacional han estado colaborando permanentemente con la Fiscalía General del Estado de Michoacán”, afirmó.

Previamente, la presidenta señaló que las investigaciones han registrado avances durante el último año y que existen detenciones relacionadas con el caso.



A un año del asesinato, persisten las extorsiones en Uruapan

Las declaraciones de Sheinbaum se producen en un contexto en el que, pese al despliegue de fuerzas federales y las acciones anunciadas por los gobiernos estatal y federal, comerciantes y empresarios de Uruapan continúan denunciando extorsiones del crimen organizado, cobros de piso y amenazas contra sus establecimientos.

En un recorrido realizado por Animal Político, propietarios y encargados de negocios relataron que los grupos criminales mantienen las exigencias de pagos periódicos para permitirles trabajar. Algunos señalaron que han tenido que cerrar temporalmente sus establecimientos o abandonar la ciudad ante las amenazas.

Los registros municipales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que Uruapan acumuló 74 registros de extorsión entre noviembre de 2025 y septiembre de 2026, frente a los 62 contabilizados durante los mismos 11 meses anteriores al asesinato de Manzo, lo que representa un incremento de 19.4 por ciento.

Sin embargo, empresarios consideraron que las cifras oficiales no reflejan la dimensión del problema, debido al temor a represalias y a la desconfianza en las autoridades, factores que dificultan la presentación de denuncias.

La propia Grecia Quiroz reconoció que la extorsión continúa en el municipio. En una entrevista con Animal Político realizada el 20 de octubre, señaló que el problema ha sido planteado durante su participación en las mesas de seguridad.

La presidenta municipal sostuvo que su administración mantiene los operativos correspondientes y las acciones de seguridad de proximidad para atender las denuncias de los habitantes.

“Es un tema en el que nosotros no hemos quitado el dedo del renglón”, afirmó.



Plan Michoacán y despliegue federal

Después del asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, el Gobierno federal reforzó la presencia de fuerzas de seguridad en Uruapan y posteriormente presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el 9 de noviembre de ese año.

El plan contempló acciones de seguridad, educación, salud, infraestructura y desarrollo económico, con una inversión anunciada superior a los 57 mil millones de pesos para el conjunto de la entidad.

En materia de extorsión, el Gobierno planteó la instalación de subsedes para agilizar las denuncias, unidades especializadas y operadores de la línea 089 asignados a Michoacán.

En Uruapan, el despliegue incluyó elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, además de una mayor presencia de patrullas y retenes en distintos puntos de la ciudad.

Grecia Quiroz señaló que la presencia federal fue uno de los compromisos que obtuvo de Sheinbaum después del homicidio de su esposo y aseguró que los elementos militares continúan en el municipio.