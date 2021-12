Decisión de la Corte de suspender el ‘decretazo’ responde a recurso del derecho a la información

MÉXICO._ Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinó el martes que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) carece de legitimación para pretender bloquear por completo el Acuerdo con el que se declara de interés público y seguridad nacional, la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno Federal.

“En relación con la solicitud [del INAI] en el sentido de que se suspenda el acatamiento de las instrucciones administrativas determinadas en el Acuerdo impugnado para la consecución de los proyectos, obras y aquellos considerados estratégicos por el Gobierno de México, no se advierte, ni siquiera de manera indiciaria, el interés suspensional que tiene el Instituto actor con dicha medida cautelar”, explicó el ministro, cuya resolución publicó la SCJN, este miércoles 15 de diciembre.

“Del análisis integral de la demanda, no se desprende la lesión que pudiera provocar a la esfera de atribuciones del INAI el que subsistan los efectos de las instrucciones relacionadas con el procedimiento administrativo para la realización de dichos proyectos; sin que tampoco, de forma oficiosa, el ministro instructor advierta alguna posible vulneración al ámbito competencial del INAI, derivada de las actuaciones administrativas referidas”, agregó.

González Alcántara Carrancá solo concedió la suspensión para el efecto de que el Gobierno Federal no clasifique como reservada toda la información de estos proyectos, por el solo hecho de que el Acuerdo los designó como de “seguridad nacional”, ya que esta medida sí puede afectar las atribuciones del INAI respecto a transparencia.

“Al considerar como de seguridad nacional los proyectos y obras del gobierno federal, entonces la información relacionada con los mismos se le puede considerar de la misma manera y, en consecuencia, estar reservada sin cumplir el principio de legalidad [el contenido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública], sin seguir el procedimiento ordinario, es decir, analizar si dicha información cumple con los supuestos para actualizar la hipótesis respectiva, así como realizar la prueba de daño”, sostuvo el ministro de la SCJN.

AMLO CELEBRA RESOLUCIÓN DE LA SCJN ANTE “DECRETAZO”

Este mismo miércoles 15 de diciembre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto al llamado “decretazo” y el ajuste del presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) para realización de la revocación de mandato.

“La Corte resuelve que es válido el acuerdo que emití y que solo tengo, o que solamente tenemos como Gobierno, presentar los informes para que haya transparencia, que siempre decimos que no era así, que no era un asunto para ocultar la transparencia sino para acelerar y simplificar los trámites”, indicó el mandatario nacional.

“Queda el acuerdo vigente para no detenernos en trámites, incluso trámites impuestos por las mismas dependencias del Gobierno, porque este acuerdo lo firmé para que camine el elefante, y no nos detengamos, entonces los adversarios primero plantearon que lo que queríamos era ocultar información y eso no es cierto, es mentira, nunca fue ese el propósito”, abundó el político tabasqueño.

“Ahora la Corte dice: adelante con el acuerdo, no impide el acuerdo, pero tenemos que presentar información, pues es nuestra responsabilidad además es una convicción, entendemos que la transparencia es una regla de oro”, agregó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el mandatario nacional ironizó que tenemos que estar contentos porque “ya no hubo golpe de Estado”, como lo sugirió la politóloga Denise Dresser Guerra.