$!Declaran culpable a María Elena Martínez, ex alcaldesa de Amanalco, Edomex, por homicidio de síndico y chofer

María Elena Martínez Robles, exalcaldesa de Amanalco, Estado de México (Edomex) fue declarada culpable del delito de homicidio calificado por la muerte de M.A.L.C., síndico municipal, y su chofer G.J.R., ocurrida el 25 de enero de 2023, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
De acuerdo con la investigación, las víctimas fueron enviadas a una zona de alto riesgo controlada por grupos delincuenciales, como parte de sus funciones dentro del gobierno municipal, y nunca regresaron con vida.
Martínez Robles fue detenida como resultado del Operativo Enjambre, coordinado por la Fiscalía del Estado de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad estatal.
Con las pruebas recabadas por la Fiscalía, la Autoridad Judicial determinó su culpabilidad en el homicidio calificado y programó para el próximo martes la audiencia de individualización de sanciones, en la que se definirá la pena que enfrentará.
El Operativo Enjambre es un esfuerzo conjunto entre los gobiernos federal y estatal, que ha logrado hasta ahora la condena de 10 de los 16 objetivos detenidos, fortaleciendo la estrategia de combate a la violencia y corrupción en la región.
La dependencia destacó que este caso refleja la importancia de las investigaciones coordinadas para garantizar justicia en delitos cometidos por servidores públicos y grupos criminales, y reafirmó su compromiso con la protección de los derechos de las víctimas.
A finales de noviembre, se obtuvo fallo condenatorio por el delito de extorsión contra Eulises González Hernández, ex comisario de Seguridad Pública de Acambay, quien también es investigado por el delito de desaparición forzada.