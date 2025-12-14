$!Declaran culpable a María Elena Martínez, ex alcaldesa de Amanalco, Edomex, por homicidio de síndico y chofer

María Elena Martínez Robles, exalcaldesa de Amanalco, Estado de México (Edomex) fue declarada culpable del delito de homicidio calificado por la muerte de M.A.L.C., síndico municipal, y su chofer G.J.R., ocurrida el 25 de enero de 2023, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

De acuerdo con la investigación, las víctimas fueron enviadas a una zona de alto riesgo controlada por grupos delincuenciales, como parte de sus funciones dentro del gobierno municipal, y nunca regresaron con vida.

Martínez Robles fue detenida como resultado del Operativo Enjambre, coordinado por la Fiscalía del Estado de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad estatal.

Con las pruebas recabadas por la Fiscalía, la Autoridad Judicial determinó su culpabilidad en el homicidio calificado y programó para el próximo martes la audiencia de individualización de sanciones, en la que se definirá la pena que enfrentará.