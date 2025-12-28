Declaran desierta la licitación para la emisión de pasaportes; consorcios no cumplieron con la totalidad de requisitos

La Secretaría de Relaciones Exteriores declaró desierta la licitación para la emisión de pasaportes en lo que resta del sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En un comunicado, la dependencia informó que ninguno de los licitantes cumplió con la totalidad de los requerimientos establecidos en la convocatoria.

“Se declara desierta la presente licitación por no haber licitantes que hubiesen cumplido con la totalidad de los requisitos señalados en la convocatoria del procedimiento que nos ocupa”, señaló el fallo.



Los consorcios que participaron en la licitación

El consorcio de Cosmocolor, la empresa de la familia Kahwagi, fue descalificado porque el representante legal de una de sus socias, Business & Process Improvement Institute SC (B-Process), no firmó los documentos necesarios.

Esta empresa ganó el contrato para producir la credencial de elector hasta mayo de 2031, asociada con la paraestatal Talleres Gráficos de México (TGM).

El consorcio de la alemana Veridos y la mexicana Interconecta fue descalificada por incluir conceptos, servicios y documentos que no eran parte de las bases de licitación.

Cosmocolor había presentado la propuesta económica más baja con 4 mil 605 millones de pesos por 53 meses, mientras Interconecta y Veridos pedían 4 mil 952 millones de pesos por el servicio.

La SRE volverá a iniciar el proceso licitatorio próximamente, garantizando la total continuidad del servicio público de pasaportes en territorio nacional a través de las Oficinas de Pasaportes y en las representaciones consulares de México en el exterior.