Al corte este incendio se encuentra controlado al 90 por ciento y es atendido por 219 bomberas y bomberos forestales de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, la Comisión Nacional Forestal, la División Forestal y Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan y la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco de Zúñiga, el Organismo Público Descentralizado Bosque La Primavera y la Organización No Gubernamental Selva Negra. También se cuenta con el apoyo de la Fiscalía del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan.

Además, se cuenta con el apoyo de 54 vehículos, dos aeronaves: Witari de la Secretaría de Medio Ambiente Jalisco, Halcón de Zapopan, así como tres drones del municipio de Zapopan que se están utilizando para realizar evaluaciones del avance del combate.

Ante la contaminación generada por los incendios, la Secretaría de Medio Ambiente pide a la ciudadanía atender las siguientes recomendaciones:

1. Minimizar las actividades al aire libre, recreativas y de ejercicio.

2. Cerrar puertas y ventanas para evitar que los contaminantes ingresen al interior de los inmuebles.

3. Tener especial cuidado con niñas y niños menores a 5 años, personas adultas mayores, asmáticas y con problemas respiratorios crónicos.

4. Queda estrictamente prohibido cualquier quema o fogatas a cielo abierto.

5. Tomar líquidos en abundancia y evitar fumar.

6. Disminuir el uso de vehículos automotores.

7. Atender las indicaciones que emita la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco.

8. Mantenerse informada respecto a la calidad del aire a través de la cuenta de Twitter @AireySaludAMG.

El Gobierno de Jalisco pide a la ciudadanía evitar situaciones de riesgo de incendios forestales, no tirar colillas de cigarro en la carretera, no tirar basura en bosques, no prender fogatas y si se detecta algún incendio forestal, reportar a las siguientes líneas: 36 36 82 52 (Centro Estatal de Manejo del Fuego), 800 737 00 00 o a través de la cuenta de Twitter @SemadetJal.