Declaratoria de Trump contra cárteles no ayuda a combatir fentanilo: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que un equipo jurídico analizaba las implicaciones que tendría en México la designación de cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas, ante la orden ejecutiva firmada por el Presidente Donald Trump.

Durante su conferencia de prensa matutina, cuestionó si la denominación de terrorismo ayudaría a combatir a los cárteles que enviaban droga a Estados Unidos, aunque, según ella, se estudiaban las posibles afectaciones adyacentes a dicha clasificación.

“El decreto que firma el Presidente Trump establece un periodo para el análisis de, en caso de que definieran a una organización como terrorista, ¿cuál sería y sus consecuencias de esta definición? Nosotros tenemos un equipo de abogados que está haciendo el análisis por las implicaciones diversas que pudiera tener”, enfatizó.

“¿Qué estamos haciendo para combatir a estas organizaciones delictivas? Porque el tema aquí no es sino estamos, si ayuda, vamos a ponerlo así, la definición de organizaciones terroristas, más allá de la propia definición, a combatir a estas organizaciones, esa es digamos la pregunta y cuáles serían las implicaciones”, dijo.

Sheinbaum Pardo sostuvo que la de Trump se trataba de una decisión unilateral que no frenaría el tráfico de fentanilo a Estados Unidos.

Asimismo, enfatizó que su Gobierno combatía a las organizaciones criminales que traficaban el opioide sintético.

Sheinbaum también dijo que más allá de la declaratoria de terrorismo, lo que ayudaría en la estrategia era la colaboración, por lo que ya trabajaban en un plan para presentarlo a el Presidente estadounidense.

Sheinbaum Pardo señaló que el equipo de abogados también evaluaba si categorizar a cárteles de la droga como grupos terroristas por parte de Estados Unidos, tendría consecuencias de carácter económico.

“Porque finalmente, ¿qué es lo que ha manifestado públicamente el presidente Trump? Que no quiere que llegue fentanilo a los Estados Unidos, pues nosotros no solo no queremos que llegue fentanilo a Estados Unidos, sino no queremos que llegue a ningún lado”, insistió.

“Nosotros estamos combatiendo a estos grupos criminales y lo que queremos es la colaboración y la coordinación, las decisiones unilaterales no ayudan, lo que ayuda es la colaboración”, manifestó.

“Entonces lo que estamos haciendo es un análisis jurídico de qué implicaciones tendría para diversas organizaciones que no están vinculadas y que pudieran con esta decisión generar un problema económico, digamos”, comentó.

“Y en todo caso hacerle un planteamiento a Estados Unidos, que es lo que estamos trabajando, de cómo colaborar juntos, cómo coordinarnos para disminuir la violencia en México, evitar el tráfico de armas de Estados Unidos a México y al mismo tiempo, pues evitar que llegue esta droga a los Estados Unidos, o a cualquier joven de cualquier lugar del mundo”, añadió Sheinbaum Pardo.

La Mandataria nacional recordó que, en el combate al consumo de fentanilo, su administración lanzó el 7 de enero de 2025, una campaña que se implementa en escuelas.

E insistió en que las acciones bilaterales contra cárteles de la droga debía prevalecer el respeto a las soberanías.

“Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? La campaña contra el fentanilo, el trabajo del Gabinete de Seguridad, que es muy importante, la incautación histórica que se ha hecho de esta droga y otras drogas como la metanfentamina y otras drogas”, expresó.

“Y el planteamiento es la coordinación, la colaboración, en el ámbito del respeto mutuo y el respeto a nuestras soberanías”, abundó la Presidenta, quien también anunció que autoridades mexicanas establecerían una comunicación de alto nivel con funcionarios de Trump, una vez que se instalara su Gobierno.

“En eso es en lo que estamos trabajando y en esta comunicación que estamos teniendo con el Gobierno de Estados Unidos y que se va a fortalecer una vez que, digamos, se asiente el Gobierno de Estados Unidos, que lleva ¿qué?, cuatro días, ¿no? Cinco días desde el lunes. Y que ya habrá los grupos de trabajo de alto nivel conjunto que nos permita colaborar, coordinarnos, para la construcción de la paz en nuestro País”, asentó.