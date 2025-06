Declina Imelda Castro presidir Mesa Directiva del Senado; ‘el territorio llama’, dice

La Senadora de la República por Sinaloa, Imelda Castro Castro, declinó sus posibilidades de presidir la Mesa Directiva del Senado a partir de septiembre.

La política afirmó en un desplegado que esta decisión corresponde a que prioriza trabajar de cerca con la población en Sinaloa, ante las necesidades actuales de la región.

“Tras una reflexión profunda, he decidido declinar la posibilidad de presidir la Cámara de Senadores. Durante dos periodos he tenido el honor de desempeñarme como vicepresidenta de la Mesa Directiva, gracias a la confianza de mis compañeras y compañeros senadores. Hoy, elijo centrarme plenamente en la responsabilidad que me fue conferida en las urnas: representar con compromiso y cercanía al pueblo de Sinaloa”, manifestó.

“Estar cerca de la gente significa más que un principio: es una práctica cotidiana. Significa escuchar, rendir cuentas y caminar al lado de quienes hacen posible la transformación desde sus barrios, comunidades y ejidos”, continúa el comunicado de Castro Castro.

“Desde hace tiempo, junto a varios miles de ciudadanas y ciudadanos, hemos impulsado el movimiento de Vocerías Digitales y Territoriales por La Paz. En los meses por venir, dedicaré mi mayor energía a consolidar este esfuerzo colectivo que busca contribuir a un Sinaloa con justicia, con dignidad y con paz”.