$!Decomisa la Marina 1.9 toneladas de cocaína en el mar de Guerrero y detienen a dos en una lancha

A través de un comunicado, la Semar dio a conocer que en aguas del Océano Pacífico, al suroeste del estado de Guerrero, personal de la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Octava Región Naval en funciones de Guardia Costera, aseguró la embarcación menor con dos motores fuera de borda y detuvo a los tripulantes a bordo, quienes transportaban 53 bultos de una sustancia con características similares a la cocaína.

GUERRERO._ Alrededor de mil 900 kilogramos de cocaína fueron decomisados y dos hombres fueron detenidos cuando en una embarcación menor con dos motores fuera de borda transportaban la droga, a aproximadamente 170 millas náuticas (315 kilómetros) al suroeste Zihuatanejo, Guerrero, informó la Secretaría de Marina.

Dicha acción se derivó de un vuelo de patrullaje y vigilancia marítima realizado por personal naval, durante el cuales se avistó una embarcación por lo que se efectuó el seguimiento correspondiente, hasta su intercepción.

Derivado de lo anterior, se logró el aseguramiento de 53 bultos con un peso aproximado de 1,900 kilogramos de presunta cocaína, una embarcación con dos motores fuera de borda y la detención de dos presuntos infractores de la ley.

Este aseguramiento representa una afectación económica de aproximadamente 405 millones 484 mil 480 pesos, lo que debilita la estructura financiera y operativa de los grupos delictivos. De igual forma, con esta acción se evitó que aproximadamente más de tres millones de dosis lleguen a la sociedad.

Las personas detenidas a quienes se les leyeron sus derechos y lo asegurado fueron trasladados a la Octava Región Naval en Acapulco, Guerrero, con el fin de ponerlos a disposición con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ante la Fiscalía General de la República para integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar su peso ministerial.

Estas acciones forman parte de las operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre que realiza la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, en coordinación interinstitucional con los tres órdenes de gobierno, para inhibir actividades ilícitas en aguas nacionales, debilitar las capacidades operativas de grupos delictivos y fortalecer el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas.