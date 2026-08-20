Decomisan 120 kilos de fentanilo en operativo contra ‘Los Rusos’ en Mexicali

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que autoridades realizaron un operativo en Mexicali, Baja California, contra un inmueble presuntamente vinculado con el grupo delictivo conocido como Los Rusos.

La acción derivó del intercambio de información con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y de trabajos de inteligencia e investigación realizados en México.

En el operativo participaron elementos de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la SSPC y autoridades estatales.

Como resultado, fueron asegurados 120 kilogramos de pastillas de fentanilo, equivalentes a más de cuatro millones de dosis, además de un arma de fuego y vehículos.

García Harfuch destacó que la operación fue resultado de la coordinación entre instituciones mexicanas y estadounidenses.

“La cooperación internacional, acompañada de investigación y capacidad operativa de las instituciones mexicanas, permite traducir información en resultados concretos contra las organizaciones criminales y sus estructuras logísticas”, señaló.



¿Quiénes son ‘Los Rusos’ y qué papel tienen en Mexicali?

De acuerdo con un análisis de InSight Crime, ”Los Rusos” son un grupo armado del Cártel de Sinaloa vinculado con la facción de Ismael “El Mayo” Zambada, conocida como La Mayiza.

Durante los últimos cinco años, la organización habría consolidado su presencia en Mexicali y sus alrededores, mientras mantiene enfrentamientos con grupos relacionados con otras facciones del mismo cártel.

El análisis identifica a Mexicali como un punto estratégico para el crimen organizado por su ubicación fronteriza con Calexico, California, y por los corredores de tráfico que conectan con el sur y el oeste de Estados Unidos.

También señala que “Los Rusos” mantienen un amplio control sobre las economías criminales en la zona urbana.

Según InSight Crime, “Los Rusos” mantienen control sobre la distribución de drogas en Mexicali mediante territorios y puntos de venta conocidos como “conectas”, donde establecen reglas sobre precios y presentación de las sustancias, además de imponer restricciones específicas para el mercado local de fentanilo.