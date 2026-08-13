$!Decomisan 2 millones 208 mil cigarrillos apócrifos en el aeropuerto de la CDMX; venía procedente de Bangkok, Tailandia

MÉXICO._ Un cargamento de 2 millones 208 mil cigarrillos presuntamente apócrifos fueron decomisados en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), informó la Secretaría de Marina.
El embarque, integrado por 138 cajas, tenía un peso aproximado de 2 mil 832 kilos, procedente de Bangkok, Tailandia.
A través de un comunicado, se informó que resultado de las medidas de control implementadas y de los procesos de revisión documental y operativa efectuados por personal especializado, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), identificó el cargamento de cigarrillos.
La detección se realizó en el marco de las acciones permanentes de inteligencia aduanera, análisis de riesgo y fortalecimiento de los mecanismos de control en las operaciones de comercio exterior.
La identificación de esta operación fue resultado de los esquemas institucionales de gestión de riesgo, análisis estratégico y vigilancia aduanera que la ANAM implementa de manera coordinada con Semar para fortalecer la seguridad en las operaciones de comercio exterior, detectar posibles inconsistencias documentales y dar seguimiento a operaciones que requieren una revisión especializada.
La actuación coordinada entre la ANAM, Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirma el fortalecimiento de las capacidades operativas del Estado mexicano para proteger las fronteras, asegurar la integridad de las cadenas logísticas internacionales y preservar la Seguridad Nacional mediante controles aduaneros cada vez más especializados, apoyados en tecnología de última generación, inteligencia y análisis de riesgo.
Los embarques permanecen bajo resguardo de la autoridad aduanera, mientras continúan las actuaciones legales correspondientes y se desarrollan los procedimientos técnicos y ministeriales que permitan determinar su situación jurídica.
La ANAM, Semar y SSPC refrendan su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades institucionales de análisis de riesgo, inteligencia aduanera y modernización de los procesos de inspección y control, a fin de proteger la seguridad nacional, fortalecer el comercio exterior y combatir posibles conductas ilícitas que afecten al país.