$!Decomisan 2 millones 208 mil cigarrillos apócrifos en el aeropuerto de la CDMX; venía procedente de Bangkok, Tailandia

MÉXICO._ Un cargamento de 2 millones 208 mil cigarrillos presuntamente apócrifos fueron decomisados en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), informó la Secretaría de Marina.

El embarque, integrado por 138 cajas, tenía un peso aproximado de 2 mil 832 kilos, procedente de Bangkok, Tailandia.

A través de un comunicado, se informó que resultado de las medidas de control implementadas y de los procesos de revisión documental y operativa efectuados por personal especializado, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), identificó el cargamento de cigarrillos.

La detección se realizó en el marco de las acciones permanentes de inteligencia aduanera, análisis de riesgo y fortalecimiento de los mecanismos de control en las operaciones de comercio exterior.