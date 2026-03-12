Decomisan 270 kilos de fentanilo y capturan a líder de célula criminal en Colima

Elementos de seguridad federal desmantelaron una célula delictiva dedicada al tráfico de drogas sintéticas en el municipio de Villa de Álvarez, Colima, en la que fueron detenidas siete personas, entre ellas Yair Leobardo Verduzco Valdez, “El Yair”, señalado como el líder de la organización.

En los operativos se aseguraron más de 270 kilogramos de fentanilo en polvo y en pastillas, cantidad equivalente a aproximadamente 14 millones de dosis.

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que las acciones se llevaron a cabo en dos momentos distintos dentro del mismo municipio y fueron resultado de trabajos de investigación del Gabinete de Seguridad y del intercambio constante de información con la Drug Enforcement Administration, agencia antinarcóticos de Estados Unidos.

“Se aseguraron más de 270 kilogramos de fentanilo, tanto en polvo como en pastillas, lo que equivale aproximadamente a 14 millones de dosis que no llegarán a las calles”, escribió García Harfuch en su cuenta de la red social X.

Además de Verduzco Valdez, fueron detenidos Carlos Iván Oropeza Rodríguez, Claudia Alejandra Córdoba, Luis Alberto Martínez Rauda, Omar Aldo Soriano Sánchez y Ana María Tejeda Viveros, todos presuntos integrantes de la misma célula dedicada a la venta y distribución de fentanilo y metanfetamina.

En el marco de los operativos, las fuerzas federales también localizaron dos inmuebles que la organización utilizaba para el almacenamiento de narcóticos.

Villa de Álvarez es un municipio conurbado con la capital de Colima y ubicado en las proximidades del puerto de Manzanillo, considerado uno de los principales puntos de entrada al País de precursores químicos provenientes de Asia destinados a la elaboración de drogas sintéticas.

Esa condición geográfica lo ha convertido en zona de operación de redes dedicadas a la producción y distribución de opioides artificiales.

El decomiso forma parte de las operaciones del Gabinete de Seguridad contra las cadenas de producción y comercialización de fentanilo en el Pacífico mexicano.

Según García Harfuch, la colaboración con la DEA ha resultado determinante para identificar a los integrantes de estas células y ubicar los espacios donde concentran los narcóticos antes de su distribución.