$!Decomisan 52.5 millones de cigarros apócrifos en Lázaro Cárdenas, Michoacán

MÉXICO._ Un cargamento proveniente de Vietnam, que contenía 52 millones 500 mil cigarros apócrifos, fue decomisado en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, durante una operación de transbordo. A través de un comunicado se informó que la Agencia Nacional de Aduanas de México, en coordinación con la Secretaría de Marina y autoridades del Gabinete de Seguridad, junto con la Unidad Administrativa de la Aduana de Lázaro Cárdenas, identificó y aseguró este cargamento.

Como resultado de las medidas de control implementadas de manera coordinada entre las instancias, así como del análisis documental y operativo efectuado por la autoridad aduanera, se identificaron los cigarrillos, presumiblemente apócrifos. Las acciones desarrolladas forman parte de los mecanismos permanentes de inteligencia operativa, gestión de riesgo y análisis estratégico-implementados por la ANAM, en coordinación con la Unidad Administrativa de la Aduana de Lázaro Cárdenas, para fortalecer la seguridad en las operaciones de comercio exterior, así como detectar posibles inconsistencias documentales, perfiles atípicos y operaciones susceptibles de revisión especializada.