Decomisan 59 explosivos en autobuses de padres de los 43 y maestros de la CETEG

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México decomisaron 59 artefactos explosivos de fabricación casera el 8 de junio en la autopista México-Cuernavaca, en el tramo de la caseta de Tlalpan, durante revisiones a autobuses en los que viajaban padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos y maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero.

El contingente se dirigía a la Ciudad de México para participar en actividades de protesta en el marco del duodécimo aniversario de la desaparición de los normalistas.

La jornada se desarrolló en un contexto de movilizaciones simultáneas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde maestros bloquearon terminales de distribución de Petróleos Mexicanos y casetas de peaje.

La Secretaría de Gobernación informó que el operativo se activó a partir de una denuncia ciudadana que alertó sobre la posible presencia de explosivos en los vehículos.

“En efecto, fue encontrada una caja con 59 explosivos en uno de los vehículos”, precisó la dependencia federal.

La Segob señaló que procederá a la liberación paulatina de los autobuses y que las autoridades están a favor de las manifestaciones pacíficas, siempre que no se ponga en riesgo a la población.

La agrupación Zorros fue la encargada de decomisar los artefactos y resguardarlos para su manejo adecuado.

La SSC indicó que el punto de revisión se instaló “con la finalidad de garantizar que los pasajeros no porten objetos aptos para agredir o que pongan en riesgo a los habitantes o visitantes de la capital”.

El operativo de revisión inició desde las primeras horas de la mañana de este lunes.

Agentes de la policía capitalina bloquearon el acceso por la caseta de Topilejo, lo que impidió el paso de al menos 20 camiones desde aproximadamente las 10:00 horas.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denunció que cientos de granaderos y elementos de la Guardia Nacional les impidieron el paso.

Los autobuses de la CETEG que intentaron acudir en apoyo a los retenidos tampoco lograron avanzar, al toparse con retenes policiacos en la Calzada de Tlalpan y con el caos vial generado en la zona.

Alrededor de las 14:00 horas se informó que la caseta fue liberada y los normalistas y sus familiares pudieron continuar su trayecto.

Ante la retención, el abogado y representante legal de los familiares, Isidoro Vicario, acudió al bloqueo sobre Paseo de la Reforma y denunció públicamente la situación.

“Hoy, el contingente de los padres y de los compañeros normalistas de Ayotzinapa y de la Fetsu, de Guerrero, se dirigían a la Ciudad de México, pero hoy en la mañana desde hace más de dos horas que no nos dejan pasar en la caseta de Tlalpan”, afirmó Vicario, quien llamó a las autoridades capitalinas y federales a permitir el libre acceso.

Los padres y madres de los 43 tenían previsto realizar un mitin en el Antimonumento de los 43, para exigir la presentación con vida de sus hijos, a 12 años de la noche de Iguala.

En paralelo, la CNTE extendió sus acciones de presión a varios estados.

En Chiapas, integrantes de la Sección 7 tomaron la planta de abastecimiento de Pemex en Tuxtla Gutiérrez, bloqueando los accesos a la terminal que suministra combustible a la capital chiapaneca y municipios aledaños.

Autoridades locales informaron que la gran mayoría de las escuelas del Estado continuaron en paro, condición que se extendería hasta finales de la semana.

En Oaxaca, la Sección 22 tomó casetas en los accesos a la capital, se manifestó frente al Aeropuerto Internacional de Oaxaca y mantuvo el bloqueo a la Terminal de Abastecimiento y Despacho de Pemex en esa entidad.

Maestros de las regiones Cañada y Mixteca tomaron además la caseta de cobro de San Pablo Huitzo, en la autopista Oaxaca-Cuacnopalan, donde permitieron el tránsito vehicular sin cobro de peaje.

En Guerrero, maestros de la CETEG tomaron la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol, en Chilpancingo, para exigir la abrogación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Los profesores extendieron su paro de labores hasta el 12 de junio de 2026 para continuar con las movilizaciones.

Elvira Veleces Morales, líder estatal de la CETEG, denunció que la Fiscalía General del Estado de Guerrero integró 16 carpetas de investigación en su contra y de otros maestros que han participado en las protestas.

“Aparte de que el Gobierno nos criminaliza diciéndonos que somos revoltosos, chantajistas, provocadores y de la ultraderecha ahora también nos quieren encarcelar porque estamos defendiendo nuestros derechos como trabajadores”, expresó Veleces Morales.

El decomiso de explosivos en los autobuses del contingente de