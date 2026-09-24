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Aseguramiento

Decomisan armas, municiones y equipo táctico en Los Cabos, Baja California Sur

Personal naval localizó dos vehículos aparentemente abandonados en Santiago, donde fueron halladas siete armas cortas y más de mil 300 cartuchos
Noroeste/Redacción
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24/09/2026 20:11
24/09/2026 20:11

LOS CABOS, B.C.S._ Armas, municiones y equipo táctico fueron decomisados en las inmediaciones del poblado de Santiago municipio de Los Cabos, Baja California Sur, por personal naval en coordinación con personal de la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto, informó la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México.

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En un comunicado, la Marina señaló que los hechos se llevaron a cabo durante recorridos terrestres de disuasión y vigilancia, durante los cuales se localizaron dos vehículos con las puertas abiertas en aparente estado de abandono.

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Derivado de las inspecciones en el área, se realizó el hallazgo de siete armas cortas, mil 334 cartuchos útiles de diferente calibre, 53 cargadores, seis placas balísticas y siete chalecos, esto como resultado de los trabajos de coordinación interinstitucional orientados a generar información para la identificación y ubicación de actividades sospechosas y/o delictivas.

Se resaltó que los efectos asegurados fueron puestos a disposición ante las autoridades competentes para determinar su situación legal y llevar a cabo las diligencias correspondientes.

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