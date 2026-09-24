$!Decomisan armas, municiones y equipo táctico en Los Cabos, Baja California Sur

LOS CABOS, B.C.S._ Armas, municiones y equipo táctico fueron decomisados en las inmediaciones del poblado de Santiago municipio de Los Cabos, Baja California Sur, por personal naval en coordinación con personal de la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto, informó la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México.

En un comunicado, la Marina señaló que los hechos se llevaron a cabo durante recorridos terrestres de disuasión y vigilancia, durante los cuales se localizaron dos vehículos con las puertas abiertas en aparente estado de abandono.

Derivado de las inspecciones en el área, se realizó el hallazgo de siete armas cortas, mil 334 cartuchos útiles de diferente calibre, 53 cargadores, seis placas balísticas y siete chalecos, esto como resultado de los trabajos de coordinación interinstitucional orientados a generar información para la identificación y ubicación de actividades sospechosas y/o delictivas.

Se resaltó que los efectos asegurados fueron puestos a disposición ante las autoridades competentes para determinar su situación legal y llevar a cabo las diligencias correspondientes.