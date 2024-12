$!Decomisan en Ensenada $320 millones en mercancía ilícita

“Lo que encontramos es una absoluta falta de observancia de las normas mexicanas, no tienen aviso de funcionamiento correspondiente, los alimentos no tienen etiquetado en idioma español ni con información nutricional, no está visible la fecha de caducidad de los productos, hay productos caducados o productos engaño, tiene menos de seis meses que se abrió esto, toda esta mercancia no puede acreditar la legal introducción al país. No se pueden vender esas cosas en México”, detalló Marcelo Ebrard.

Indicó que serán necesarios ocho tráileres para llevar los productos a bodegas y continuar con las diligencias correspondientes.

Al momento, con los operativos realizados en Ciudad de México, Saltillo, Hermosillo y Ensenada, se calcula que se han encontrado mercancías irregulares por un valor de cerca de 500 millones de pesos.