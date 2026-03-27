$!Decomisan en Tepito 25 toneladas de mercancía apócrifa alusiva al Mundial 2026 valorada en $15.3 millones

En ese tenor, 80 inspectores del IMPI realizaron el operativo y aseguraron en varias bodegas y locales comerciales, ubicados en la calle Aztecas en la zona de Tepito, 80 mil 973 productos apócrifos de origen asiático de las marcas ADIDAS, NIKE, PUMA, REEBOK, UNDER ARMOUR, CHARLY, JORDAN, UMBRO, PIRMA, NEW BALANCE, KEUKA, NEW ERA, CHAMPION, ABA SPORT y FILA, entre otras, con un valor de 15.3 millones de pesos.

En un comunicado conjunto, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, precisó que dichas acciones son parte de la estrategia nacional contra la venta y distribución de mercancía ilegal denominada “Operación Limpieza”, la cual es instruida por la Presidenta Claudia Sheinbaum y coordinada por el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

La Secretaría de Economía decomisó en Tepito 25 toneladas de mercancía apócrifa relacionada con el Mundial 2026.

“El operativo se realizó acorde a las directrices nacionales y acuerdos internacionales, como medida para combatir la mercancía introducida y distribuida de manera ilegal en el país; al tiempo de proteger a la población y a las industrias debidamente establecidas y constituidas; pilares de la economía nacional”, destacó la dependencia.



Salvaguardará propiedad intelectual

Por su parte, Santiago Nieto, titular del IMPI, señaló que se combatirá la venta de artículos “piratas” con el objetivo de salvaguardar y proteger la propiedad intelectual.

“De cara a un evento de alcance global como el Campeonato Mundial de Fútbol 2026, reiteramos que el IMPI, en coordinación con el Gobierno federal y las autoridades estatales, combatirá frontalmente la venta de artículos pirata o clonados con el objetivo de proteger la propiedad intelectual, salvaguardar a los consumidores y garantizar condiciones de competencia justa

Aclaró que este operativo es resultado de un proceso de investigación.

“Con el acompañamiento de varios despachos de los titulares de las marcas que hoy se están protegiendo; con el objetivo de retirar del mercado productos que afectan los derechos de las empresas que pagan impuestos y que dan trabajo a mexicanas y mexicanos”, señaló el titular del IMPI.

Dijo que este operativo en Tepito, representa el inicio de una serie de acciones coordinadas que llevará a cabo el gobierno de México en el marco de la Copa Mundial de Fútbol.

“Consistirán en la realización de operativos permanentes en los alrededores de los estadios y en los Fanfest para proteger los derechos de propiedad intelectual, preservar la integridad del evento y garantizar una experiencia segura y auténtica para los aficionados”, mencionó Nieto Castillo.



Sector textil pierde 8%

Por último, aseguró que dicha distribución de clones implica pérdidas al sector textil por un poco más de 8 por ciento de los ingresos del 2024-2025.

“Hacemos una invitación al público consumidor para que adquieran productos Hechos en México, ya que es importante incrementar el consumo local para fortalecer nuestra economía de cara a la nueva realidad arancelaria y comercial”.