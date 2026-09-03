$!Decomisan más de 11 mil pares de calzado deportivo apócrifo en Manzanillo

MÉXICO._ Tres cargamentos que en conjunto transportaban aproximadamente 11 mil 755 pares de calzado deportivo presuntamente apócrifo, procedentes de China, fueron decomisados en la Aduana de Manzanillo, Colima, informó la Secretaría de Marina. A través de un comunicado, la Semar informó que como parte de las acciones de inteligencia aduanera y análisis de riesgo implementadas para fortalecer la seguridad y el control de las operaciones de comercio exterior, la Agencia Nacional de Aduanas de México, en coordinación con la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, detectó el cargamento.





Resultado de las acciones de control, revisiones documentales y físicas realizadas por personal especializado, se identificaron tres cargamentos que en conjunto transportaban aproximadamente 11 mil 755 pares de calzado deportivo presuntamente apócrifo. La mercancía representaba un riesgo para la recaudación fiscal y la protección de los derechos de propiedad intelectual, se indicó. La identificación de esta operación fue resultado de los esquemas institucionales de gestión de riesgo, análisis estratégico y vigilancia aduanera que la ANAM implementa de manera coordinada con Marina para fortalecer la seguridad en las operaciones de comercio exterior, detectar posibles inconsistencias documentales y dar seguimiento a operaciones que requieren una revisión especializada.





Asimismo, el análisis integral de la operación permitió robustecer los mecanismos de trazabilidad documental, validación de perfiles comerciales y seguimiento operativo, fortaleciendo las capacidades institucionales de control y supervisión en las aduanas del País. Con estas acciones, la Secretaría de Marina, la ANAM y las instituciones del Gabinete de Seguridad robustecen la cooperación interinstitucional y fortalecen los mecanismos de control y vigilancia para la protección de la legalidad en las operaciones de comercio exterior, como parte de las acciones permanentes para contribuir a la seguridad nacional y combatir posibles conductas ilícitas que afectan al País.