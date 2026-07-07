$!Decomisan más de una tonelada de cocaína en el recinto portuario de Lázaro Cárdenas, Michoacán

MICHOACÁN._ Un total de 20 bultos que contenían una sustancia similar a la cocaína, con un peso aproximado de mil 187 kilogramos se localizó y aseguró a bordo de un buque mercante en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, informó la Secretaría de Marina.

A través de un comunicado, se informó que en una operación encabezada por la Secretaría de Marina, a través de la Unidad Naval de Protección Portuaria, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Aduana Marítima de Lázaro Cárdenas, se logró el aseguramiento.

Con esta acción se evitó que más de 2 millones de dosis, con un valor mayor a los 259 millones de pesos mexicanos, llegaran a las calles.

Derivado de lo anterior, con base en las diligencias ministeriales y del análisis de riesgo efectuado por las autoridades portuarias, personal de Semar realizó labores de inspección física a los contenedores a bordo de la citada embarcación, con el apoyo de binomios caninos especializados en la detección de narcóticos, y localizaron e identificaron la presunta droga.