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Decomisan más de una tonelada de cocaína en el recinto portuario de Lázaro Cárdenas, Michoacán

Este aseguramiento representa una afectación económica de más de 250 millones de pesos, lo que debilita la estructura financiera y operativa de los grupos delictivos
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
07/07/2026 18:44
07/07/2026 18:44

MICHOACÁN._ Un total de 20 bultos que contenían una sustancia similar a la cocaína, con un peso aproximado de mil 187 kilogramos se localizó y aseguró a bordo de un buque mercante en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, informó la Secretaría de Marina.

A través de un comunicado, se informó que en una operación encabezada por la Secretaría de Marina, a través de la Unidad Naval de Protección Portuaria, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Aduana Marítima de Lázaro Cárdenas, se logró el aseguramiento.

Con esta acción se evitó que más de 2 millones de dosis, con un valor mayor a los 259 millones de pesos mexicanos, llegaran a las calles.

Derivado de lo anterior, con base en las diligencias ministeriales y del análisis de riesgo efectuado por las autoridades portuarias, personal de Semar realizó labores de inspección física a los contenedores a bordo de la citada embarcación, con el apoyo de binomios caninos especializados en la detección de narcóticos, y localizaron e identificaron la presunta droga.

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Como resultado de estas acciones, se localizaron bultos con posible cocaína, los cuales fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación del caso.

Este resultado refleja la efectividad de la coordinación interinstitucional entre las autoridades marítimas y aduaneras para fortalecer los mecanismos de seguridad en los puertos nacionales, mediante operaciones permanentes de vigilancia marítima, portuaria, aérea y terrestre, orientadas a preservar el Estado de derecho e impedir que sustancias ilícitas afecten la salud y el bienestar de la población.

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