$!Decomisan mil 77 kilos de café con presunta cocaína en el Aeropuerto de CDMX

La Secretaría de Marina (Marina) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (Aduanas) detectaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) un cargamento de café tostado molido que contenía mil 77 kilos de presunta cocaína.

“Resultado de las acciones de control, vigilancia, revisión no intrusiva y del empleo de binomios caninos, se detectó un embarque internacional declarado como café tostado y molido, conformado por más de 3 mil bolsas”, indicó.

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad señaló que el cargamento quedó bajo resguardo de la Aduana del AICM y se efectuaron las diligencias correspondientes para determinar la naturaleza de la sustancia.

En ese contexto, procedieron al aseguramiento, seguridad y control sobre la totalidad del embarque, a fin de continuar con el proceso para la obtención del dictamen técnico definitivo, para su posterior puesta a disposición ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“La actuación conjunta permitió mantener bajo control más de una tonelada de mercancía e impedir previamente su salida del país, constituyendo un resultado relevante en materia de seguridad nacional y combate al tráfico internacional de drogas, al detectar una posible modalidad de contaminación de mercancía lícita para el traslado transnacional de sustancias ilícitas”, destacó.

Hasta la edición de esta nota, la Secretaría de Marina y el Gabinete de Seguridad, no informaron sobre detenciones de personas.