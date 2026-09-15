$!Decomisan mil 77 kilos de café con presunta cocaína en el Aeropuerto de CDMX

La Secretaría de Marina (Marina) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (Aduanas) detectaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) un cargamento de café tostado molido que contenía mil 77 kilos de presunta cocaína.
“Resultado de las acciones de control, vigilancia, revisión no intrusiva y del empleo de binomios caninos, se detectó un embarque internacional declarado como café tostado y molido, conformado por más de 3 mil bolsas”, indicó.
En un comunicado, el Gabinete de Seguridad señaló que el cargamento quedó bajo resguardo de la Aduana del AICM y se efectuaron las diligencias correspondientes para determinar la naturaleza de la sustancia.
En ese contexto, procedieron al aseguramiento, seguridad y control sobre la totalidad del embarque, a fin de continuar con el proceso para la obtención del dictamen técnico definitivo, para su posterior puesta a disposición ante la Fiscalía General de la República (FGR).
“La actuación conjunta permitió mantener bajo control más de una tonelada de mercancía e impedir previamente su salida del país, constituyendo un resultado relevante en materia de seguridad nacional y combate al tráfico internacional de drogas, al detectar una posible modalidad de contaminación de mercancía lícita para el traslado transnacional de sustancias ilícitas”, destacó.
Hasta la edición de esta nota, la Secretaría de Marina y el Gabinete de Seguridad, no informaron sobre detenciones de personas.
Cargamentos asegurados
El pasado 13 de septiembre, autoridades federales identificaron e inmovilizaron 54 mil 432 kilogramos de dextrosa anhidra USP en la aduana de Manzanillo, Colima, una sustancia que, además de tener usos industriales y farmacéuticos, puede ser utilizada de manera indebida como agente diluyente o de corte en drogas, así como en la elaboración clandestina o adulteración de productos farmacéuticos.
La operación correspondió a una importación proveniente de Qingdao, China, declarada como Dextrose Anhydrous. La detección ocurrió mediante mecanismos institucionales de análisis de riesgo implementados para fortalecer las acciones de vigilancia y control de las operaciones de comercio exterior.
FGR solicita inmovilización de la dextrosa en Manzanillo
A partir de la medida de control y de la retroalimentación documental proporcionada por la aduana de Manzanillo, se actualizó la causal de inmovilización de 54 mil 432 kilogramos de dextrosa anhidra USP, a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR).
La acción forma parte de las labores permanentes de análisis de riesgo, inteligencia aduanera, vigilancia y control que realizan las instituciones para detectar posibles operaciones relacionadas con conductas ilícitas y fortalecer los procesos de inspección en las aduanas del país.
Entre octubre de 2024 y julio de 2026, las autoridades reportaron el aseguramiento de 518 toneladas de drogas, así como la detención de 63 mil 564 personas. En ese mismo periodo fueron localizados 2 mil 725 laboratorios clandestinos y áreas de concentración, además de que se aseguraron 32 mil 824 armas de fuego.