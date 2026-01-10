Decomisan red de comunicación al interior de penal de Pachuca, Hidalgo, tras operativo

Elementos de las fuerzas de seguridad llevaron a cabo un operativo de revisión al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca, en Hidalgo, en donde se decomisaron equipos telefónicos que eran ocupados para presuntamente extorsionar.

La intervención se realizó en seguimiento a la Estrategia Nacional contra la Extorsión, con el objetivo de inhibir el narcomenudeo y desarticular los medios de comunicación utilizados para la realización de extorsiones desde el interior del Cereso.

De acuerdo con el medio Criterio, fueron asegurados 54 equipos telefónicos y 89 tarjetas SIM, además de 63 dispositivos de almacenamiento USB, 20 adaptadores micro USB y 13 adaptadores micro SD, utilizados presuntamente para el resguardo e intercambio de información ilícita.

Durante la revisión también se decomisaron 359 puntas hechizas, objetos considerados de alto riesgo que representaban una amenaza directa para la seguridad del personal penitenciario y de las personas privadas de la libertad.

Asimismo, fueron localizadas diversas dosis de distintas drogas, entre ellas presunta marihuana y cristal, además de objetos utilizados para su consumo, como pipas y cigarros electrónicos, los cuales fueron retirados de las áreas intervenidas.

Penal de Aguaruto, varios decomisos

En noviembre pasado, autoridades de seguridad realizaron una nueva revisión dentro del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, que arrojó aseguramiento de celulares y armas blancas.

Entre lo incautado están cinco teléfonos celulares, así como cuatro objetos punzocortantes conocidos como “puntas”.

Elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa de la Policía Estatal Preventiva, junto con Guardia Nacional y Ejército Mexicano, aseguraron también 12 cargadores para celular y un ánfora licorera.

Además, el pasado 9 de agosto, la Secretaría de Seguridad Pública del estado informó de una revisión que se llevó a cabo con elementos de la Policía Estatal Preventiva, Guardia Nacional y Ejército Mexicano.

Fueron resguardados armamento, cargadores, cartuchos, radios y celulares a los presos.