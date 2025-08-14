Defensa de Carlos Treviño niega que su detención en EU sea para extradición

De acuerdo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el ex funcionario fue detenido en Estados Unidos acusado por la Fiscalía General de la República por presuntamente recibir un soborno de 4 millones de pesos de parte de la constructora brasileña Odebrecht, por aprobar la reforma energética.

La defensa de Carlos Alberto Treviño Medina, ex director general de Petróleos Mexicanos, aseguró que su cliente fue detenido por una cuestión migratoria y que se encontraba tramitando una solicitud de asilo en Estados Unidos, lo que impediría su extradición.

Sin embargo, el bufete Zamudio Abogados detalló, en un comunicado, que es falso que se hubiera detenido al ex director general de Pemex para ponerlo a disposición de las autoridades mexicanas por una orden de aprehensión.

“Tenemos conocimiento de que el señor Treviño está retenido por una confusión estrictamente de carácter migratorio pues él se encuentra legalmente en Estados Unidos con un trabajo y nunca se ha escondido. Además, se encuentra en trámite una solicitud de asilo que implica que es inextraditable”, enfatizó el bufete jurídico.

“Es preocupante que existan relaciones transaccionales de personas entre países fuera del marco del tratado de extradición, porque una cosa es que manden miembros de la delincuencia organizada que representan un peligro para la seguridad nacional y otra que, México solicite la remisión de ciudadanos a quienes se les presume inocentes”.

Agregó que debe recordarse que respecto de Carlos Treviño no hay ficha roja porque en Estados Unidos se consideró que toda la investigación en México es una persecución violatoria de sus derechos fundamentales y el debido proceso.

“Es falso entonces que hayan detenido a Carlos Treviño para ponerlo a disposición de las autoridades mexicanas con motivo de una orden de aprehensión. Y es inexacto lo vayan a deportar porque el caso del señor Carlos Treviño está siendo revisado por un juez de la materia”, apuntó el bufete.

“Como defensa, condenamos las relaciones transaccionales de seres humanos como moneda de cambio en una relación bilateral, haciendo a un lado los derechos fundamentales, el debido proceso y la presunción de inocencia. Si en México requieren a Carlos Treviño por los dichos falsos de Emilio Lozoya, deben solicitar su extradición, pero estamos seguros que esta sería negada porque esa denuncia falsa no podría resistir la mínima revisión de un Juez de Estados Unidos”.

Incluso, la defensa señaló que la Presidenta recibió información imprecisa e incompleta, al grado que la confusión que llevó a la actual retención de Treviño Medina no fue el 13 de agosto sino el 12, como afirmó Sheinbaum Pardo este jueves.