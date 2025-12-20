Defensa de García Luna apela sentencia en EU por supuestas irregularidades en el proceso; busca anular condena o un nuevo juicio

La defensa de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de México durante el sexenio de Felipe Calderón, presentó un recurso de apelación ante un tribunal de Estados Unidos, solicitando que se anule su sentencia de más de 38 años de prisión o se lleve a cabo un nuevo juicio.

En un documento de 78 páginas, el equipo legal de García Luna, encabezado por el abogado César de Castro, señaló que el juicio estuvo “marcado por testimonios falsos” y que el gobierno de Estados Unidos retuvo evidencia exculpatoria crucial.

Uno de los puntos de la apelación se centra en el testimonio de Héctor Villarreal Hernández, ex secretario de Finanzas de Coahuila.

La defensa del García Luna enfatizó que durante el juicio, Villarreal afirmó haberse reunido con García Luna en el “Búnker” de la Policía Federal a principios de 2009, donde supuestamente el exfuncionario le mostró el sistema de espionaje Pegasus y le ofreció vendérselo.

Argumentó que este testimonio es “una historia imposible”, pues según la nueva evidencia presentada, la construcción del “Búnker” ni siquiera había comenzado en la fecha de la supuesta reunión.

Los abogados también apuntaron a la credibilidad del testimonio de Francisco Cañedo Zavaleta, quien testificó haber presenciado un supuesto secuestro de García Luna a manos de Arturo Beltrán Leyva en una carretera hacia Cuernavaca el 19 de octubre de 2008.

“Sin embargo, nuevas pruebas demostraron que, en esa misma fecha y hora, García Luna no estaba siendo secuestrado por Beltrán Leyva... sino que se encontraba en la Ciudad de México con su esposa en el Hospital Ángeles del Pedregal, firmando los documentos de alta y acompañándola a casa tras pasar una noche en el hospital después de una operación”, indicaron en el documento.

La apelación presentada por la defensa también calificó la sentencia de 460 meses -38 años y 4 meses- impuesta por el juez Brian Cogan como “procedimental y sustantivamente irrazonable”, pues argumentan que se basó erróneamente en acusaciones no probadas de que García Luna intentó sobornar a presos, algo que negó.

García Luna denuncia aislamiento y falta de comunicación

El pasado agosto, el ex secretario de Seguridad Pública solicitó a la Corte de Apelaciones de Nueva York un nuevo plazo de 90 días para presentar su apelación sobre la condena a 38 años de prisión que enfrenta.

A través de cartas dirigidas a la Corte, dijo que enfrenta aislamiento, así como falta de comunicación con sus abogados desde hace ocho meses, por lo que pidió más tiempo.

El exfuncionario agregó que en una de las prisiones por las que pasó no pudo ducharse ni comer con cubiertos, denunció su defensa.

El responsable de la lucha antidrogas en el gobierno del presidente Felipe Calderón fue condenado en octubre de 2024 en un tribunal de Nueva York tras ser hallado culpable de proteger al cartel de Sinaloa de Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, a cambio de millones de dólares en sobornos.