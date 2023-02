“Afirman que no hay pruebas de conexión de su cliente con el Cártel de Sinaloa. Sigue dura la batalla tras bambalinas”, escribió el periodista a través de su cuenta de Twitter.

“Ayer planteé esta discrepancia con el Gobierno, y parece que está tratando de llegar al fondo del problema, pero aún no ha proporcionado una respuesta definitiva”, señaló la defensa.

Más adelante, el bufete cuestionó qué ha pasado con las notas de las reuniones entre los fiscales estadounidenses y el esperado colaborador, y pidió una explicación el porqué no se elaboraron.

En su intervención, el ex colaborador de Moreira Valdez también detalló que conoció a García Luna en 2008, “cuando éste quería vender al estado el sistema de espionaje Pegasus”, el cual ha sido utilizado para espiar a periodistas, aunque eso aún no se ha mencionado en el testimonio del juicio.

Al respecto, el ex gobernador coahuilense Humberto Moreira emitió una carta a través del diario Vanguardia para desmentir este testimonio.

El primer testigo de la semana fue Héctor Villarreal Hernández, quien destacó por ser tesorero de Coahuila durante el Gobierno de Humberto Moreira Valdez. En su declaración describió cómo él y el ex mandatario priista lograron desviar dinero público a través del cobro de “comisiones” ilegales por obras en la administración coahuilense.

MARTES 7 DE FEBRERO

Por primera vez en las cuatro semanas que lleva el juicio contra Genaro García Luna, se pronunció el nombre del ex presidente Felipe Calderón. Edgar Veytia, ex titular de la Fiscalía General de Justicia de Nayarit, reveló que Ney González Sánchez, ex gobernador de Nayarit, apoyaba a la organización criminal de los Beltrán Leyva, mientras que la extinta Policía Federal (PF), a manos de García Luna, estaba con el Cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como “El Chapo”.

El ex funcionario implicó al ex presidente mexicano Felipe Calderón en las órdenes de protección a “El Chapo” en medio de la guerra entre narcos, algo que más tarde negó Calderón, quien actualmente radica en España.

El ex presidente escribió en su cuenta de Twitter: “Me he reservado opinar sobre el juicio al ing. García Luna hasta que concluya. Por ahora niego categóricamente las absurdas declaraciones que reporta la prensa que hizo hoy el testigo Veytia. Lo que señala sobre mí es una absoluta mentira. Nunca negocié ni pacté con criminales”.