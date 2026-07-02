Defensa de hermana de Emilio Lozoya reclama uso de fuerza durante detención

Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del ex director de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya Austin, inició este jueves su comparecencia ante el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, en una audiencia en la que la Fiscalía General de la República formulará en su contra la imputación por el presunto lavado de 3.5 millones de pesos en el caso Agronitrogenados.

Durante la diligencia, su defensa reclamó a la FGR haber recurrido a un uso desmedido de la fuerza para ejecutar la orden de aprehensión, así como la difusión de fotografías de la imputada detenida y esposada.

Alejandro Rojas Pruneda, abogado defensor de Lozoya Austin, expresó al arribar al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte estar desconcertado por la publicación de las imágenes, tomadas en las oficinas de la Interpol del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El litigante sostuvo que la FGR contaba con sus datos de notificación como representante legal de la familia Lozoya y que hubiera bastado un citatorio para que su clienta compareciera, como ha ocurrido en otras ocasiones con integrantes de la familia.

“Nos hubieran mandado un citatorio, una solicitud para que se presentara, sí se hubiera presentado, como se ha presentado tanto el señor Emilio, como su mamá, como su papá, como su hermana, a todo lo que nos han solicitado, no era necesario”, declaró.

La audiencia inicial, programada para las 14:45 horas, comenzó a las 14:52 horas y fue suspendida a las 15:16 horas, luego de que la Jueza de Control Nora Ileana García Peralta otorgara un receso de dos horas a petición de Rojas Pruneda.

El defensor solicitó el receso para revisar un expediente de 70 mil fojas, entregado por la FGR esa misma tarde, y para entrevistar a su clienta y explicarle sus derechos previo a la diligencia.

La Jueza indicó que la audiencia se reanudaría a las 17:16 horas.

Según la FGR, Lozoya Austin es señalada como beneficiaria de una cuenta bancaria en la que su hermano, identificado en el expediente como Emilio "N", habría recibido un soborno de 3.5 millones de dólares por parte de Altos Hornos de México, empresa de Alonso Ancira.

La cuenta, abierta en Suiza a nombre de la empresa Tochos Holding Limited, registró depósitos por 2 millones 580 mil dólares, de los cuales habrían salido 38 millones de pesos utilizados por Emilio Lozoya Austin para adquirir una casa en Lomas de Bezares en 2012.

La dependencia federal indicó que, de acuerdo con los trabajos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, antes Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, Lozoya Austin se convirtió en beneficiaria de una empresa mediante la cesión de derechos que le habría realizado su hermano.

La FGR señaló que los recursos administrados por la imputada presentan una posible procedencia ilícita, derivada de un esquema de triangulación financiera sin justificación económica ni comercial válida.

La orden de aprehensión ejecutada corresponde a un mandamiento de captura que la FGR obtuvo después de que, a principios de 2024, un Juez federal negara una orden previa en cumplimiento de un amparo.

Desde que se giró por primera vez la captura, el 25 de mayo de 2019, la defensa de Lozoya Austin obtuvo en cinco ocasiones un amparo para reponer el procedimiento, aunque la consecuencia fue siempre el nuevo libramiento de la aprehensión, con órdenes posteriores giradas el 29 de octubre de 2020, el 4 de abril de 2021, en septiembre de 2022 y el 10 de febrero de 2023.