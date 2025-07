Defensa de Julio César Chávez Jr. busca amparo para evitar detención en México por presunta delincuencia organizada, dice FGR

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, reveló este domingo que la defensa de Julio César Chávez Jr. está buscando un amparo para evitar que el boxeador mexicano sea detenido tras su deportación a México por el presunto delito de delincuencia organizada.

“Nos han presentado, no sé si cinco o seis amparos, por cuenta de esta persona, para que se le ponga en libertad en cuanto llegue a México. Están pidiendo un amparo en México para que no se le detenga, hemos negado el amparo porque no procede, porque nosotros no lo tenemos en nuestro poder”, comentó el fiscal.

En conferencia de prensa, el fiscal señaló que el boxeador mexicano detenido por autoridades de Estados Unidos tendrá una audiencia mañana. Gertz Manero confirmó que desde 2023 había una orden de detención en México contra el pugilista.

“Cuando nos enteramos que las autoridades norteamericanas habían detenido a esta persona, nosotros inmediatamente, porque ellos lo dijeron en el momento en que hicieron la detención, establecieron, esas autoridades americanas con toda precisión, que esta persona tenía una orden de aprehensión”.

“Lo dijeron ellos en el momento en que lo detuvieron, nosotros lo ratificamos y dijimos que desde 2023 esa orden de aprehensión existía aquí en México (...) creo que se ha generado una visión equivocada sobre esta situación”, respondió el fiscal ante los medios.