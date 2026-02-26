$!Defensa rinde ‘honores fúnebres’ a militares caídos durante operativo contra ‘El Mencho’

La Secretaría de Defensa Nacional reconoció la labor de los militares que participaron durante el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho” y ofreció una ceremonia de honores fúnebres en memoria de los elementos fallecidos.
El homenaje se realizó en las instalaciones de la Base Aérea Militar No. 5, con sede en Zapopan, Jalisco, tras la ola de violencia del 22 de febrero luego de que el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación fuera abatido en una operación de las fuerzas armadas mexicanas.
Los militares fallecidos fueron trasladados a sus estados de origen y entregados a sus familias.
“Durante el acto solemne, se cubrieron los féretros con la Bandera Nacional y se montó una guardia de honor al personal militar que perdió la vida en cumplimiento de su deber para preservar su memoria y legado, como ejemplo de servicio, disciplina y lealtad a México”.
En un comunicado, la Defensa detalló que también se realizó el pase de lista del personal fallecido y la banda de guerra entonó el toque militar de silencio, posteriormente se dio lectura de una semblanza de cada uno de los caídos.
Al finalizar la ceremonia, se hizo entrega de la Bandera Nacional con nicho a los deudos, “como símbolo de honor, gratitud y reconocimiento de la nación hacia sus soldados caídos y al expresar las palabras de condolencias, a nombre de la Secretaría de la Defensa Nacional, se destacó el compromiso, la lealtad y el alto sentido del deber que distinguió al personal que ofrendó su vida al servicio de la patria”.
Mueren 25 elementos de la Guardia Nacional y un militar durante operativo contra “El Mencho”
Rubén Oseguera Cervantes fue abatido el domingo 22 de febrero en un operativo realizado por fuerzas especiales mexicanas en el municipio de Tapalpa, en Jalisco. El Gabinete de Seguridad federal informó que ese mismo día se registraron 252 bloqueos por presuntos criminales en 20 estados. El estado de Jalisco concentró el mayor número de bloqueos con 65, en carreteras federales, estatales y vialidades urbanas estratégicas.
En un comunicado, se detalló que en Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas se registraron eventos focalizados y bloqueos aislados.
En los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y miembros del crimen organizado murieron 25 elementos de la Guardia Nacional y al menos un militar.
De esas agresiones, seis se registraron en Jalisco, donde fallecieron 25 agentes de la Guardia Nacional, un custodio y un elemento de la Fiscalía General del Estado. Asimismo, una mujer fue asesinada por sujetos armados y también murieron 30 presuntos integrantes del crimen organizado en la entidad.
En Michoacán, otro de los estados más afectados por los enfrentamientos y bloqueos, se registraron 13 agresiones, en las que murieron cuatro presuntos delincuentes y 15 efectivos de diversas corporaciones resultaron lesionados.
El lunes 23 de enero, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, dio el pésame a los familiares de los militares que murieron y con la voz entrecortada y la mirada cabizbaja, reconoció al personal militar que participó en el operativo.
“Aprovecho, primero, para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida. Y un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa”, dijo.
El General Trevilla defendió el éxito de la operación contra “El Mencho” afirmando que, si bien se podía ver desde muchas ópticas, los elementos militares “cumplieron su misión”.
“¿Y qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano, de eso no hay duda”, concluyó el Secretario de Defensa.