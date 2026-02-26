$!Defensa rinde ‘honores fúnebres’ a militares caídos durante operativo contra ‘El Mencho’

La Secretaría de Defensa Nacional reconoció la labor de los militares que participaron durante el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho” y ofreció una ceremonia de honores fúnebres en memoria de los elementos fallecidos. El homenaje se realizó en las instalaciones de la Base Aérea Militar No. 5, con sede en Zapopan, Jalisco, tras la ola de violencia del 22 de febrero luego de que el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación fuera abatido en una operación de las fuerzas armadas mexicanas. Los militares fallecidos fueron trasladados a sus estados de origen y entregados a sus familias.

“Durante el acto solemne, se cubrieron los féretros con la Bandera Nacional y se montó una guardia de honor al personal militar que perdió la vida en cumplimiento de su deber para preservar su memoria y legado, como ejemplo de servicio, disciplina y lealtad a México”. En un comunicado, la Defensa detalló que también se realizó el pase de lista del personal fallecido y la banda de guerra entonó el toque militar de silencio, posteriormente se dio lectura de una semblanza de cada uno de los caídos. Al finalizar la ceremonia, se hizo entrega de la Bandera Nacional con nicho a los deudos, “como símbolo de honor, gratitud y reconocimiento de la nación hacia sus soldados caídos y al expresar las palabras de condolencias, a nombre de la Secretaría de la Defensa Nacional, se destacó el compromiso, la lealtad y el alto sentido del deber que distinguió al personal que ofrendó su vida al servicio de la patria”.