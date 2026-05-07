Defensorxs denuncia ante FGR a 55 políticos de Sinaloa por participación del narco en 2021

La asociación civil Defensorxs presentó este 7 de mayo una querella ante la Fiscalía General de la República contra 55 políticos de Sinaloa por su presunta participación en la operación electoral del Cártel de Sinaloa en los comicios estatales de 2021, entre ellos el ex Gobernador de Sinaloa y actual Embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel

Miguel Alfonso Meza y Leonardo Zúñiga, integrantes de Defensorxs, presentaron la querella ante la FGR por los delitos de delitos contra la salud, electorales, lavado de dinero y delincuencia organizada.

La lista de denunciados incluyó a 17 ex alcaldes de Morena, así como diputados locales, diputados federales y funcionarios estatales.

“Porque creemos en que nuestro País debe enjuiciar a todos los narcopolíticos, no sólo a los que ahora tienen en el banquillo en Estados Unidos, es que venimos a denunciar a 55 narcopolíticos de Morena y de otros partidos que están relacionados con la narcoelección que se llevó a cabo en Sinaloa en el año 2021”, declaró Meza al llegar a la FGR.

Además del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y de otros nueve funcionarios sinaloenses buscados por la justicia de Estados Unidos, Defensorxs denunció a Ricardo Velarde Cárdenas, “El Pity”, ex Secretario de Economía en el presente sexenio; a Casimiro Zamora Valdez; a Ana Elizabeth Ayala Leyva; a Olegaria Carrazco Macías; a Nancy Yadira Santiago Marcos; y a Merary Villegas Sánchez, quienes ganaron la elección para diputados federales en 2021.

Respecto a Ordaz Coppel, la organización lo señala como beneficiario del esquema.

“Entre las otras personas que también estamos denunciando, está el ex Gobernador Quirino Ordaz, que ahora también es funcionario de Morena; después de entregarles el Estado y de permitirles operar impunemente con ‘La Chapiza’ en la elección de 2021, le dieron una Embajada como premio de consolación y también como una forma de exiliarse con todos los lujos al exterior del País”, afirmó Meza.

Entre los ex alcaldes denunciados figuran Gerardo Vargas Landeros, de Ahome; Miguel Ángel Angulo Acosta, de Angostura; José Paz López Elenes, de Badiraguato; Raúl Díaz Bernal, de Concordia; Carla Úrsula Corrales Corrales, de Cosalá; Amalia Gastélum Barraza, de Choix; Jesús Estrada Ferreiro, de Culiacán de Rosales; Blanca Estela García Sánchez, de Escuinapa; Gilbardo Leyva Ortega, de El Fuerte; Martín de Jesús Ahumada Quintero, de Guasave; Guillermo Benítez Torres, de Mazatlán; María Elizalde Ruelas, de Mocorito; Claudia Liliana Valdez Aguilar, de Rosario; Armando Camacho Aguilar, de Salvador Alvarado; y Margoth Urrea Pérez, de Navolato.

La querella incorporó también a ex diputados locales de mayoría relativa: Feliciano Castro Meléndez, Martín Vega Álvarez, Juana Minerva Vázquez González, César Ismael Guerrero Alarcón, Cecilia Covarrubias González, Graciela Rosmery Sánchez Sánchez, Ambrocio Chávez Chávez, Luz Verónica Avilés Rochín, Marco César Almaral Rodríguez, Almendra Ernestina Negrete Sánchez, Rubén Miranda López, María Victoria Sánchez Peña, Marco Antonio Zazueta Zazueta, Serapio Vargas Ramírez, Alma Rosa Garzón Aguilar, Rita Fierro Reyes, Juan Carlos Patrón Rosales y Rosario Guadalupe Sarabia Soto.

Por la vía de representación proporcional, Defensorxs acusó a José Manuel Luque Rojas, María Aurelia Leal López, Nela Rosiely Sánchez Sánchez, Daniel Antonio Cisneros Castro y Verónica Guadalupe Bátiz Acosta.

Según Meza, el alcance de la operación del Cártel de Sinaloa en los comicios de 2021 excedió la carrera por la Gubernatura.

”La operación de Morena con ‘La Chapiza’ se dio no sólo para Gobernador del estado, sino también para todos los municipios y para todas las diputaciones. Eso convierte a Morena en Sinaloa en un narcopartido, pero insistimos que no ha sido el único relacionado con el crimen organizado”, afirmó el integrante de Defensorxs.

La organización civil anunció que solicitaría a la FGR ser reconocida como víctima en la carpeta de investigación, lo que le permitiría acceder a las diligencias del expediente.

También pidió a la dependencia acumular todas las denuncias presentadas hasta la fecha sobre la elección sinaloense de 2021 en un solo proceso.