“No quieren aceptar que hay una mayoría, no hay mayoría calificada, que es lo que se necesita para hacer una reforma constitucional, pero sí hay mayoría simple: la mitad más uno, que es lo que se requiere para reformar una ley. Entonces, ¿dónde está la ilegalidad?”, cuestionó.

El Presidente señaló que se cumplió con la mayoría de votos establecida en la Constitución, por lo que no hubo ninguna ilegalidad.

En su conferencia matutina de este lunes, cuando un reportero le preguntó respecto a que los senadores de grupos parlamentarios de Morena y aliados sesionaron en una sede alterna, Xiconténcatl, el Mandatario defendió que en otras legislaturas también lo hacían.

“Es que ya habían pasado por la Cámara de Diputados, Eso que están planteando es lo que esgrimen los del bloque conservador. Dicen ‘es que en una hora aprobaron 10 leyes, o 20, o 30’, no sé cuántas, primero ¿qué hacían los del bloque conservador antes? ¿Cómo aprobaron las reformas estructurales? Porque también eso se olvida. Con la policía en sedes alternas, por la madrugada”, explicó.

“Antes lo hacían en Banamex, el recinto alterno era Banamex, o sea salían en las madrugadas, los llevaban en camiones y escoltados... No hicieron lo mismo, no somos iguales. ¿Qué es lo que sucedió en este caso? Pasaron a comisiones todas esas iniciativas en beneficio de la gente. Se discutieron donde tenían que discutirse, en la instancia correspondiente, pasaron a la Cámara de Diputados, ahí se aprobaron, después pasaron a la Cámara de Senadores, pero ahí se tomó la tribuna para ya no emitir que se aprobaran las iniciativas”.

Los legisladores de oposición advirtieron que recurrirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revertir el paquete aprobado por los legisladores de Morena, PT, PVEM y PES, a excepción de la “3 de 3” contra la violencia de género, que impediría que deudores alimentarios y agresores de mujeres sean candidatos a cargos de elección popular.