El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió al Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, a quien la alianza “Va por México” -integrada por los el PRI, PAN y PRD- señaló como el principal responsable de haber perdido las elecciones para mandatario estatal en dicha entidad, ya que no defendió “la plaza”.

Del Mazo Maza supuestamente no intervino en la elección para gobernadora, que ganó Delfina Gómez Álvarez, candidata de la alianza “Juntos Hacemos Historia en el Estado de México”, que integran los partidos Morena, Del Trabajo y Verde Ecologista de México.

El actual gobernador fue acusado por líderes de la alianza -Alejandro Moreno Cárdenas, Marko Cortés Mendoza y Jesus Zambrano Grijalva, dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD, respectivamente-, de no apoyar a Alejandra del Moral Vela, candidata de la coalición “Va por el Estado de México”.

“El gobernador del Estado de México le dio la espalda a la militancia priista y eso está a los ojos de todos. Jamás pedimos que se violentara la ley pero hay que tener dignidad, hay que tener carácter y hay que decirlo como es: hay que ser echados para adelante, si necesitaba carácter pues yo le hubiera prestado un poco porque lo importante es defender a la militancia, respetar la ley, pero caminar y trabajar juntos para dar buenos resultados”, señaló Alejandro Moreno en una entrevista.

“Está muy claro que no todo mundo jaló como tenía que jalar, y aquí excluyo a la candidata que la vi muy comprometida, excluyo a los partidos que cubrimos las casillas y que hicimos el trabajo y pues hay quienes no hicieron la chamba que tenían que hacer. Yo te diría que no hubo el activismo que nosotros hubiéramos pensado en muchos personajes”, indicó, por su parte, Cortés Mendoza.

“Te pongo el ejemplo: en un día domingo era muy importante que el Gobernador del Estado saliera y le levantara la mano y apoyara a la candidata públicamente. Son cosas que normalmente ocurren, no es desviar recursos públicos, no es violentar la Constitución, no es en horarios, pero es verse contundencia para que no se siga diciendo que se entregó el estado”, insistió el dirigente nacional del PAN.

Durante su conferencia de prensa, López Obrador consideró que las acusaciones de los líderes de “Va por México” carecían de fundamento, debido a que el Gobernador fue respetuoso de la ley y no intervino en la jornada electoral como en otras épocas, rellenando urnas o utilizando el presupuesto público.

“He estado al tanto de los reclamos al Gobernador del Estado de México, pero totalmente infundados. Porque lo que insinúan es que debió meterse a la elección, y no es como era antes, utilizar todo el aparato del Gobierno para favorecer al candidato del partido que Gobierna en el Estado de México”, indicó.

“O cualquier otro estado, así era, se usaba todo el presupuesto, lo que le están reclamando, lo están cuestionando, es porque no actuó de manera ilegal, es realmente pues kafkiano. O sea, decirle, ‘tú tienes la culpa’, para empezar, es una falta de respeto al pueblo”, reprochó.

“Es decirle, tú tienes la culpa porque no usaste al gobierno para rellenar urnas, para falsificar actas, para hacer un fraude, es lamentable esa actitud. Y lo otro que también están viendo es que le echan la culpa a la gente, por lo mismo, por el clasismo del bloque conservador”, explicó.

“Entonces [creen y acusan que] la gente está mal, porque votó por un cambio, la culpa es la gente que se deja manipular, si a esas vamos, ¿Quiénes son los campeones de la manipulación o cómo se manipula a través de los medios de información? Todos los medios se dedican a manipular a favor de la oligarquía [...] De los corruptos, los saqueadores, el pueblo ya dijo basta, y no lo asimilan, no quieren asimilarlo, andan enojadísimos”, añadió.