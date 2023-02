El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a Delfina Gómez Álvarez, ex Secretaria de Educación y actual precandidata única de Morena para la Gubernatura del Estado de México, de la cual dijo es una “mujer honesta, incapaz de robarse un centavo”.

Durante su conferencia de prensa matutina defendió a la ex funcionaria federal de los señalamientos de presuntas irregularidades por 830 millones de pesos en la SEP, cuando Gómez Álvarez era Secretaria de Educación Pública, y que fueron halladas por la Auditoría Superior de la Federación.

El Mandatario insistió en que “no hay problema de nada”, y volvió a referir que la aspirante de Morena al Gobierno del Estado de México es una “servidora pública honesta, una bendición”, por lo que acusó una campaña mediática en su contra.

“Es bueno que se pregunte esto, porque ayuda a aclarar muchas cosas para la gente, con el propósito de que no haya manipulación en el manejo de la información. Cuando la ASF hace una investigación son, casi en la mayoría de los casos, irregularidades, no son actos de corrupción, así de categórico”, manifestó.

“Entonces hay un procedimiento, las dependencias van aclarando, ya la SEP dio a conocer qué fue lo que sucedió en cada caso, pero esto es algo normal, cotidiano, siempre la Auditoría Superior de la Federación está llevando a cabo seguimiento sobre el ejercicio del presupuesto, entonces, aclarar que si la Auditoría hace observaciones a una dependencia no significa que haya corrupción“, señaló.

“Como la maestra Delfina está de precandidata o candidata en el Estado de México, pues van a estar cuestionándola porque está participando y me das la oportunidad de decir que la maestra Delfina es una mujer honesta, que tiene toda mi confianza, toda, es una mujer incapaz de robarse un centavo, nada que ver con los políticos de viejo cuño. Es una mujer de lucha, con principios, honesta, por eso la invité a que fuese Secretaria de Educación Pública, y le tengo toda la confianza. No soy objetivo en este caso, la quiero mucho”, enfatizó.

“Veo de repente que hablan de los moches que pedía la maestra Delfina, sigue viviendo en la misma casa que vivió siempre, es un ejemplo de lo que debe ser un servidor público honesto, en un País donde desgraciadamente ha imperado la corrupción, tener una servidora pública honesta es una bendición. Y esto no les va a gustar a los adversarios, pero tú me das la oportunidad de hablar del tema, porque sino no entendemos, queda la sospecha, queda la duda. Tengan cuidado mexiquenses, porque ese es el propósito de fondo de quienes se encargan de difundir todo esto, entonces hay que hablar, pues con bastante claridad”, dijo.

En su informe denominado ‘Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales’, correspondiente al año 2021, la ASF detalló que en la SEP existe un “impacto económico de las observaciones de auditorías al programa fue de mil 73.2 millones de pesos, del cual el monto por aclarar ascendió a 830.7 mdp y las recuperaciones operadas a 242.4 millones de pesos”.

Gómez Álvarez ocupó la titularidad de la Secretaría de Educación Pública Federal, desde el 16 de febrero del 2021 hasta el 29 de agosto del 2022.

Según la ASF, las irregularidades se presentaron en los organismos descentralizados estatales en el rubro de Educación Media Superior, donde en diversas instituciones como el Colegio de Bachilleres, registraron montos sin aclarar por 496 millones de pesos. Asimismo, había montos por 149 millones de pesos en universidades tecnológicas y 120 millones de pesos en transferencias a universidades públicas estatales.