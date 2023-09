El presidente dijo que, a diferencia de lo que acusaban sus opositores, durante la llamada Cuarta Transformación no se reprimía al pueblo, ni se usaba la fuerza bruta para atender los problemas sociales. Asimismo, enfatizó en que no existía un narcoestado.

“Aprovecho para destacar que ahora no se reprime al pueblo, no se ordenan masacres, pero para que nunca más se use la fuerza bruta para enfrentar problemas sociales, no se desaparece a nadie y tampoco existe un narcoestado”, señaló.