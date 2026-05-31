Defiende Sheinbaum resultados económicos pese a rebaja de calificadoras

Ante miles de simpatizantes congregados este domingo en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, donde ofreció un mensaje con motivo del segundo aniversario de su triunfo electoral, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió el desempeño económico de su gobierno.

Desde el templete instalado en ese recinto, al que comenzó a subir a las 11:12 horas, Sheinbaum Pardo sostuvo que la economía mexicana se mantiene estable y en crecimiento a pesar de la incertidumbre internacional generada por la política arancelaria del Gobierno de Estados Unidos y el conflicto bélico en Irán.

“Aún con las difíciles circunstancias internacionales marcadas por un cambio en la política arancelaria del Gobierno de Estados Unidos y la guerra en Irán, la economía mexicana permanece estable y avanzando”, afirmó.

Las declaraciones se produjeron en un contexto de presión sobre las finanzas públicas mexicanas: Moody’s rebajó recientemente la calificación soberana de México al último escalón del grado de inversión, mientras que Standard & Poor’s modificó la perspectiva del País de estable a negativa, al advertir riesgos relacionados con el crecimiento económico, las finanzas públicas y las obligaciones vinculadas a Petróleos Mexicanos.

Pese a ese escenario, la Mandataria presentó una serie de indicadores que, según su Gobierno, reflejan un desempeño favorable.

En materia de inversión extranjera, informó que la inversión extranjera directa alcanzó 23 mil 591 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, cifra que representa un incremento de 10.4 por ciento respecto al mismo período de 2025.

En empleo, destacó que la tasa de desocupación, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se ubica en 2.5 por ciento, y que abril de 2026 registró el mayor nivel de empleo formal en la historia del País, con la creación de 669 mil nuevas plazas.

Respecto al tipo de cambio, Sheinbaum Pardo presumió la apreciación de la moneda nacional: el peso se ubicó en 14.40 pesos por dólar, frente a los 19.65 pesos que registraba un año atrás.

“El peso mexicano es la segunda moneda que más se ha apreciado frente al dólar estadounidense de todas las monedas del mundo”, afirmó.

En materia fiscal, indicó que la deuda de los requerimientos financieros del sector público cerró el primer trimestre de 2026 en 50.3 por ciento del Producto Interno Bruto, y que el déficit disminuyó 1.5 puntos porcentuales respecto al PIB durante 2025.

La Presidenta de la República señaló también que la inflación y las tasas de interés mantienen una trayectoria descendente, y que los acuerdos con el sector privado permitieron contener el precio de combustibles.

Agregó que 24 artículos de la canasta básica redujeron su precio en 12 por ciento respecto a 2024 en términos reales. En comercio exterior, informó que la balanza comercial resultó positiva en el primer trimestre de 2026, y que el turismo creció 10.2 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior.

En materia laboral, Sheinbaum Pardo destacó que el salario mínimo mensual pasó de 2 mil 650 pesos en 2018 a más de 9 mil 500 pesos en 2026, lo que equivale a un incremento de 54 por ciento en términos reales.

El salario medio, precisó, alcanzó un máximo histórico de 20 mil 212 pesos mensuales. Anunció además que los programas de Bienestar llegarán este año a 42 millones 860 mil 296 derechohabientes, con una inversión de un billón 3 mil millones de pesos.

El acto de este domingo fue transmitido simultáneamente en plazas públicas de las 32 entidades del País, con excepción de Coahuila, donde se celebraron elecciones locales.